"Beleidigende Äußerungen" - Arabi droht Ungemach

Über die unglückliche 2:3-Heimniederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern hinaus droht dem Zweitliga-Schlusslicht Ungemach. Im Fokus: Arminias Sportchef, dem nun eine Sperre durch den DFB droht.

Es läuft die Schlussphase der ersten Halbzeit in der Zweitliga-Partie zwischen Bielefeld und Kaiserslautern. Arminias Offensivspieler Bryan Lasme versucht, im gegnerischen Strafraum einen langen Ball zu erreichen, hält dabei den gestreckten Fuß zu hoch und trifft seinen Gegenspieler Boris Tomiak, der sich außerhalb seines Blickfeldes befindet, leicht im Gesicht. Der insgesamt wenig souveräne Schiedsrichter Patrick Alt zeigt dem zuvor für ein taktisches Foul bereits verwarnten Lasme die Gelb-Rote Karte.

Eine harte, aber regelkonforme Entscheidung, die freilich die Bielefelder Gemüter in Aufruhr versetzt. Zunächst erhält der schon im Verlauf des Spiels in mehreren Szenen aufgebrachte Trainer Daniel Scherning noch auf dem Rasen für seine Beschwerden von Alt die Gelbe Karte. In den Katakomben dann weitere Tumulte mit Folgen: Steven Greif, Vierter Offizieller des Schiedsrichtergespanns, teilt Geschäftsführer Sport Samir Arabi schließlich mit, dass er zur zweiten Halbzeit den Stadion-Innenraum nicht mehr betreten darf - eine nicht gezeigte, aber ausgesprochene "Rote Karte" für den Bielefelder Sportchef.

Sonderbericht erwähnt "beleidigende Äußerungen"

Im vom Unparteiischen angefertigten Sonderbericht, in dem kurioserweise weitere strafbare Umstände am Rande des Spiels wie die anhaltenden pyrotechnischen Störungen aus dem Lauterer Fan-Block keine Erwähnung finden, ist nach kicker-Informationen von "beleidigenden Äußerungen" des aufgebrachten Arabi die Rede.

Dem 43-jährigen Macher, der die Spiele seines Teams für gewöhnlich stets von der Reservebank aus verfolgt, droht nun Ungemach, womöglich in Form einer Sperre - und das ausgerechnet vor dem Ostwestfalenderby am Dienstag beim SC Paderborn 07. Den Gepflogenheiten nach wird sich schon an diesem Montag das DFB-Sportgericht mit dem Fall befassen.

Am Samstagabend bei der unglücklichen 2:3-Pleite gegen Kaiserslautern schlüpfte unterdessen Arminia-Präsident Rainer Schütte in die Rolle des "Unterstützers" an der Seitenlinie. Der Vereinsoberste nahm auf einem der nicht mehr zum offiziellen Teambereich gehörenden Sitze direkt neben der Bank Platz.