"Belebung für die Außenbahn": FCM holt Österreicher Ullmann aus Venedig

Am Tag nach dem Essener Daniel Heber hat der 1. FC Magdeburg einen weiteren Defensivspieler für die Restrunde geholt.

Aus der Lagunenstadt an die Elbe: Maximilian Ullmann. LightRocket via Getty Images

Der 1. FC Magdeburg hat Maximilian Ullmann ausgeliehen. Der Linksverteidiger kommt auf Leihbasis vom italienischen Zweitligisten FC Venedig und wird beim FCM künftig mit der Rückennummer 31 auflaufen. Der 26-jährige Linzer steht seit Januar 2022 in der Lagunenstadt unter Vertrag und bestritt für Venedig je fünf Serie-A- und Serie-B-Partien.

Vor seinem Wechsel nach Italien spielte Ullmann für den SK Rapid Wien und absolvierte 2019 bis 2022 insgesamt 77 Partien (vier Tore, neun Vorlagen) in der österreichischen Bundesliga. Davor war er fünf Jahre in seiner Heimatstadt für den LASK aktiv.

CL-Qualifikation und Länderspiel

Internationale Erfahrung bringt der Österreicher auch mit in die Bördestadt, er kam bisher auf vier Partien in der Champions-League-Qualifikation, elf Spiele in der Europa League sowie acht Spiele in der Europa-League-Qualifikation. Für die österreichische Nationalmannschaft lief er bisher einmal auf - beim 2:2 gegen Schottland am 29. März 2022.

Belebung für die Außenbahnen

Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des FCM, sagte zur weiteren Verpflichtung nach dem Heber-Transfer am Dienstag: "Mit Maximilian haben wir eine weitere Option im Defensivbereich und er kann auch unser Offensivspiel über die Außenbahnen beleben. Mit 135 Einsätzen in der österreichischen Bundesliga verfügt er über viel Erfahrung, die uns im Verlauf der 17 Rückrundenspiele gut tun wird."

Trainer Christian Titz erhofft sich "nach den Verletzungen und Ausfällen auf der Außenverteidiger-Position" durch den "schnellen, offensivfreudigen Spieler" einen Gewinn.

Der FCM belegt vor dem Re-Start in der 2. Liga den 17. und damit vorletzten Platz und trifft am Freitagabend auswärts auf Fortuna Düsseldorf (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).