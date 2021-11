Bekommt Silas "10, 15 Minuten" in Dortmund?

Während Sasa Kalajdzic zum Rückrundenstart wieder auf dem Platz stehen will, könnte Silas dem VfB Stuttgart schon im nächsten Spiel wieder zur Verfügung stehen.

Wer nach der jüngsten Misere einen Stimmungsaufheller braucht rund um den VfB Stuttgart, muss offenbar nur in das Gesicht von Silas blicken. "Der Junge hat eines der breitesten Lächeln im Kader", schwärmt Sportdirektor Sven Mislintat. "Das ist einfach ansteckend."

Und nach turbulenten Monaten mit dem Kreuzbandriss und dem Wirbel um seine Identität hat der 23-Jährige endlich auch wieder allen Grund zu strahlen. Silas befindet sich im Endspurt zu seinem Comeback - womöglich feiert er es bereits im kommenden Bundesliga-Spiel bei Borussia Dortmund (20. November, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

In dieser Woche übt der Flügelstürmer, der in der vergangenen Saison in 25 Spielen elf Tore erzielt und fünf vorbereitet hatte, schon wieder komplett mit der Mannschaft, bestreitet allerdings noch keine Zweikämpfe. "Mit jedem Training kommt er einen Schritt näher, wieder zu spielen", so Mislintat.

Noch fehle Silas "die nötige Intensität im Training, die volle Belastung - zum Beispiel mit Körperkontakt". Dieser nächste Schritt ist aber im Normalfall für die kommende Trainingswoche geplant. "Sofern die Werte dann stimmen", sagt Mislintat, "könnte das in 10, 15 Minuten in Dortmund münden."

