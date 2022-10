Bekommt Kramer bei Schalke noch die Kurve?

Trotz der enttäuschenden Leistung beim 0:4 bei Bayer Leverkusen bleibt Frank Kramer Trainer von Schalke 04. Schafft er den Turnaround?

Schalkes Trainer Frank Kramer muss im 'Endspiel' gegen Hoffenheim die Wende schaffen. AFP via Getty Images

Erst im Sommer übernahm Frank Kramer das Traineramt bei Aufsteiger Schalke 04 als Nachfolger von Interimscoach Mike Büskens, der in seinem Trainerstaff verblieb. Doch nach dem 0:4 bei Bayer Leverkusen wird die Kritik an Kramer immer lauter.

Die Sportliche Führung der Knappen stellte sich aber trotz der ernüchternden Leistung hinter Kramer. Dieser wird am 10. Spieltag gegen 1899 Hoffenheim eine weitere Chance erhalten: "Der Trainerstab um Frank Kramer, die Mannschaft, wir alle sind nun gefordert, gegen Hoffenheim eine in allen Belangen verbesserte Leistung zu zeigen", hieß es in einer Mitteilung von Vereinsseite.

Was denken Sie? Nutzt Kramer am kommenden Freitagabend (20.30 Uhr) im 'Endspiel' gegen die TSG seine wohl letzte Chance auf einen Turnaround? Stimmen Sie hier ab.

