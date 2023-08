Bekannt durch "The Blind Side": Oher klagt gegen seine Familie

Michael Oher (37), dessen Werdegang den Film "The Blind Side" inspiriert hat, ist nach eigenen Angaben von dem Paar, das ihn als Teenager aufgenommen hat, mit einem Adoptionsversprechen betrogen worden.

In Wirklichkeit, sagt Michael Oher, hätten seine vermeintlichen Adoptiveltern nur seine Vormundschaft übernommen und sich dadurch an ihm bereichert, heißt es in Gerichtsdokumenten, aus denen in den letzten Stunden unter anderem der US-Sender "NBC News" zitiert.

Die Geschichte über den in Armut geborenen Oher, der von Sean und Leigh Anne Tuohy aufgenommen wird und es später bis in die NFL schafft, kam 2009 mit dem Film "The Blind Side" in die Kinos. Der Film wurde zum Kassenknüller, Schauspielerin Sandra Bullock erhielt für ihre Rolle als Leigh Anne Tuohy einen Oscar. Oher hingegen hatte den Film und die Darstellung seiner Person darin schon früh kritisiert.

Übereinstimmenden Berichten zufolge reichte der 37-jährige Football-Star am Montag einen Antrag vor einem Gericht in Tennessee ein, um die Vormundschaft der Tuohys über ihn beenden zu lassen. Laut dem Antrag unterzeichnete er die Vormundschaft 2004 mit 18 Jahren unwissentlich, als er dachte, das Paar wollte ihn adoptieren.

Damit soll er unter anderem unwissentlich die Rechte an seiner Lebensgeschichte abgetreten haben. Sean Tuohy sagte der Zeitung "Daily Memphian", dass seine Familie über die Vorwürfe "am Boden zerstört" sei.

Offensive Tackle Oher war im NFL-Draft 2009 in der 1. Runde und an 23. Stelle von den Baltimore Ravens, für die er bis 2013 gespielt und Anfang Februar dieses Jahres den Super Bowl gegen die San Francisco 49ers (34:31) gewonnen hatte, gezogen worden. Im Anschluss spielte der Athlet noch für die Tennessee Titans (2014) und Carolina Panthers (2015 bis 2016). Das Endspiel 2015/16 verlor er (10:24 gegen Denver).