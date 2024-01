"Beißende" Klagenfurter schuften für die Frühjahrsform

Als Tabellenfünfter hat sich Austria Klagenfurt eine gute Ausgangsposition für das Rennen um die Plätze im oberen Play-off erarbeitet. In den letzten fünf Ligaspielen vor der Teilung warten allerdings noch einige harte Aufgaben, weswegen Cheftrainer Peter Pacult sein Team in den kommenden Wochen ordentlich schwitzen lassen wird.

Trotz fast keiner Sommerneuzugänge, dem Abgang einiger Spieler und teils gröberen Verletzungssorgen konnte Austria Klagenfurt als Tabellenfünfter erneut unter den besten sechs Mannschaften in Österreich überwintern. 26 Zähler weisen die Kärntner nach den ersten 17 Runden auf, der Vorsprung auf den siebtplatzierten Wolfsberger AC beträgt momentan allerdings nur drei Punkte. Daher wird man im Süden Österreichs noch lange nicht den Blick Richtung Meistergruppe setzen, denn im Frühjahr warten mit den Duellen gegen den LASK, Schlusslicht Austria Luatenau, Aufsteiger Blau-Weiß Linz, Tabellenführer Red Bull Salzburg sowie dem SK Rapid noch fünf schwere Spiele, ehe die Liga wieder geteilt wird.

Mit den Testspielen gegen den slowenischen Erstligisten NK Domžale (13. Jänner, 14 Uhr), den Regionalligisten ASK Klagenfurt (17. Jänner, 18 Uhr), den slowenischen Erstliga-Klub NK Bravo (20. Jänner, Uhrzeit offen) sowie Zweitligist Sturm Graz II (25. Jänner, 17 Uhr) steht für die Klagenfurter ein strammes Programm an, die zudem von 27. Jänner bis 3. Februar ein Trainingscamp im kroatischen Sibenik beziehen werden. Dabei wird Coach Peter Pacult auch wieder einen volleren Kader zur Verfügung haben, denn nachdem die Angreifer Nicolas Binder und Sebastian Soto nach längeren Verletzungspausen bereits im vergangenen Dezember zurückkehrten, werden Marco Knaller, Kosmas Gkezos, Christopher Cvetko und Jonas Arweiler wohl bald folgen.

Trainingsstart auf natürlichem Rasen

Der Klagenfurter Cheftrainer stellt im Gespräch auf der "Vereinsseite" jedenfalls klar, dass sich seine Profis auf einen intensiven Frühjahrsbeginn einstellen müssen, um für die wichtigen Spiele im Kampf um das obere Play-off rechtzeitig wieder in Form zu kommen: "Ich gehe davon aus, dass die Jungs auch im Winterurlaub gut gearbeitet und bereits eine Grundlage gelegt haben, auf die wir aufbauen können. Bis zur Punkteteilung sind es noch fünf Spiele, in denen die Gegner uns alles abverlangen werden. Daher gilt es in den nächsten Wochen zu beißen, um für die Aufgaben bereit zu sein." In der letzten Saison kassierten die Violetten zum Frühjahrsstart drei Pflichtspielniederlagen, das will man heuer unbedingt vermeiden.

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr meint es dieses Mal aber auch das Wetter mit den Waidmannsdorfern gut. Nachdem man in der letzten Saison aufgrund von massiven Schneefällen die gesamte Vorbereitung fast ausschließlich auf Kunstrasen absolvieren musste, wird man dieses Jahr zum Start auf natürlichem Boden trainieren können. Das sollte ihnen entgegenkommen, wenn es dann am 11. Februar beim Auswärtsspiel gegen den LASK (17 Uhr, LIVE! bei kicker) um wichtige Punkte für eine mögliche dritte erfolgreiche Meistergruppen-Qualifikation in Folge geht.