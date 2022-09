Beispiel Doekhi: Warum Fischer in aller Ruhe rotieren kann

Für Union beginnt nun mit der Dreifachbelastung die heiße Phase in der Saison. Aber die bisherigen Spiele haben demonstriert, dass sich Trainer Urs Fischer auf jeden einzelnen Akteur verlassen kann.

Derzeit surft Union Berlin auf einer riesengroßen Euphoriewelle. Seit saisonübergreifend zwölf Spielen sind die Eisernen ungeschlagen. "Wir wissen, dass die Serie irgendwann reißen wird. Das gehört dazu", sagte Kapitän Christopher Trimmel nach dem 1:1 gegen die Bayern. Derzeit sieht es allerdings nicht danach aus.

Ein Grund dafür ist der qualitativ hochwertig bestückte Kader. Trainer Urs Fischer musste auch am Samstag die Startelf ändern. Doch die neu hereingekommenen Akteure überzeugten auf Anhieb. Und das war schon in den Partien zuvor ersichtlich. Egal wer in der ersten Elf stand, keiner sackte mit seiner Leistung bislang ab.

Und so entsteht zwangsläufig ein Überangebot in manchen Mannschaftsteilen, beziehungsweise entsteht für Fischer eine Art Qual der Wahl. So zum Beispiel im Deckungszentrum. Für drei Positionen hat der Coach nach dem Last-Minute-Abgang von Rick van Drongelen (Hansa Rostock) noch fünf gelernte Innenverteidiger zur Verfügung. In den ersten Duellen machten Diogo Leite, Robin Knoche und Paul Jaeckel eine mehr als solide Figur.

Baumgartl in der Hinterhand, allerdings nicht für Europa

Durch den verletzungsbedingten Ausfall Leites war Fischer gezwungen, eine Änderung vorzunehmen. Wie bereits beim 6:1 gegen Schalke 04 stand Danilho Doekhi gegen den FCB wie ein Fels in der Brandung, brachte seine Gegenspieler mit aufmerksamen und resoluten Tacklings zur Verzweiflung. Zudem hat der Fußball-Lehrer auch noch Timo Baumgartl in der Hinterhand, der sich bereits im Mannschaftstraining befindet und laut Fischer "immer weitere Fortschritte macht". Für Unions Kader für die Gruppenphase der Europa League wurde er allerdings nicht nominiert.

Zurück zum Auftritt gegen den deutschen Rekordmeister: András Schäfer ersetzte den aus privaten Gründen fehlenden Janik Haberer. Auch im zentralen Mittelfeld hat Fischer einige Alternativen. Aber er entschied sich richtig. Denn der Ungar enttäuschte keineswegs. In der ersten Hälfte war der 23-Jährige umtriebig, eroberte zahlreiche Bälle. Zudem klebte er Joshua Kimmich stets an den Hacken, so dass sich dieser nur in wenigen Szenen spielerisch entfalten konnte. "Er hat auch gegen Leipzig ein super Spiel gemacht. Er entwickelt sich, und das freut mich wahnsinnig für ihn", adelte Trimmel.

Es zeigt: Fischer kann sich auf jeden einzelnen Spieler verlassen. Und das ist enorm wichtig, weil jetzt mit dem Start der Europa League "die heiße Phase beginnt. Da wird der Trainer auch viel rotieren müssen", so der Kapitän. Aber das war bisher noch kein Problem.