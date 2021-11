Beinahe sechsstellig: Geldstrafe für Hansa Rostock

Das DFB-Sportgericht hat Hansa Rostock wegen mehreren Fällen unsportlichen Verhaltens zu einer Geldstrafe verurteilt.

Beim Heimspiel gegen Schalke wurden in einem Fanblock drei Rauchtöpfe gezündet, zudem geriet eine Gruppe von etwa 150 Rostocker Anhängern gezielt in eine Auseinandersetzung mit der Polizei. "Hierbei wurden Einsatzkräfte massiv mit Steinen und Pyrotechnik beworfen, wobei ein Polizeibeamter verletzt wurde und ein Polizeifahrzeug ausbrannte", verlautbarte der DFB am Mittwochmittag.

Beim Gastauftritt in Kiel versammelten sich etwa 30 Rostocker Anhänger und stürmten anschließend in den benachbarten Sitzplatzblock. Dabei wurden drei Ordner verletzt, es kam außerdem zu Sachbeschädigungen. Ein weiterer Fall ereignete sich gegen Sandhausen, als in Anlehnung an den Tod eines Polizisten "ein grob beleidigendes, herabwürdigendes und menschenverachtendes Banner" präsentiert wurde.

Unterm Strich wurden drei Geldstrafen in Höhe von insgesamt 97.300 Euro verhängt.