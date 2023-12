Beinahe-Buzzer-Beater: Ulm in dramatischer Schlussphase mit dem glücklichen Ende

Eurocup - Highlights by MagentaSport 06.12.2023

4:24Im Eurocup stand für Ulm die Auswärtsreise nach Trentino an. Und in den Schlusssekunden wurde es nochmal dramatisch: Die Gastgeber setzten zu einem starken Schlussspurt an und beinahe wäre es noch zur späten Wende gekommen.