Beim Wandschießen entdeckt: Caicedo auf den Spuren von Kanté

Fast bei allen Top-Klubs der Premier League stand Moises Caicedo auf dem Zettel. Chelsea bekam im Sommer den Zuschlag - für eine verrückte Summe. Was macht den Sechser so teuer?

"Er ist für einen der großen Vereine gemacht, für die größten Wettbewerbe", schwärmte der aktuelle Gijon-Trainer Miguel Angel Ramirez von seinem ehemaligen Schützling Moises Caicedo. Dieser Meinung sind augenscheinlich auch die Verantwortlichen jener "großen Vereine". So hatte Arsenal bereits im vergangenen Winter großes Interesse gezeigt, im Sommer lieferte sich dann Chelsea mit Liverpool ein regelrechtes Wettbieten um den 21-Jährigen.

Letztlich sagte der Mittelfeldspieler selbst den Reds ab, um bei den Blues - die dem Vernehmen nach eine Sockelablöse von 116 Millionen Euro an Brighton überwiesen - in die Fußstapfen seines Idols N'golo Kanté zu treten. "Er deckt das ganze Spielfeld ab, das gefällt mir", hatte Caicedo bereits als 16-Jähriger in einem Interview über den Weltmeister von 2018 gesagt.

Nur Rice fing in der Vorsaison mehr Bälle ab als Caicedo

Diese Aussage könnte der Ecuadorianer auch über sich selbst treffen. Denn der Sechser ist auf dem Feld fast überall zu finden und besitzt enorme Fähigkeiten bei der Balleroberung. Dies verdeutlichen die Statistiken der abgelaufenen Premier-League-Spielzeit: Nur Arsenal-Neuzugang Declan Rice fing häufiger Bälle ab (63 zu 56), nur Fulhams Joao Palhinha tackelte mehr als der CFC-Neuzugang (144 zu 100). Aufgrund seiner Zweikampfstärke nannten sie ihn bei seinem Ex-Verein Independiente del Valle auch "die Krake", weil er "die Beine hatte, um den Ball zu erobern, wo immer er auf dem Spielfeld auftauchte".

Caicedo aber nur auf seine Fähigkeiten als Balleroberer zu beschränken, wäre falsch. Vielmehr besitzt er auch große Qualitäten im Spielaufbau. Insgesamt leitete er in der Vorsaison 185 Angriffe ein, die in einen Abschluss mündeten - bei 118 dieser Spielzüge war er "lediglich" für den Spielaufbau verantwortlich. Erneut zweitbester Wert der gesamten Liga: Manchester Citys Rodri spielte 132 Pässe im Aufbau und überließ den Angriff anschließend seinen Mitspielern.

Die Art und Weise, wie er den Ball mit beiden Füßen schlug, hatte etwas Besonderes an sich. Ivan Guerra

Doch nicht nur bei der Quantität überzeugt Caicedo, sondern auch bei der Qualität. Seine Passgenauigkeit lag bei 88,9 Prozent, unter Gegnerdruck brachte der 34-malige Nationalspieler noch 86 Prozent der Zuspiele an seine Mitspieler - hinter Rodri und seinem neuen Mannschaftskollegen Enzo Fernandez der drittbeste Wert eines Premier-League-Mittelfeldspielers. Kurzum: Caicedo bietet ein Paket wie nur wenige auf einer Position, die im modernen Fußball immer wichtiger wird - und war im Sommer entsprechend teuer.

Diese fußballerischen Fähigkeiten eröffneten ihm überhaupt erst den Weg in einen Verein. Denn eines Morgens entdeckte Ivan Guerra, ein örtlicher Fußballtrainer, den in Santo Domingo geborenen Sohn eines Rikscha-Fahrers und einer Mutter, die als Wäscherin ein wenig Geld verdiente, beim Wandschießen. "Die Art und Weise, wie er den Ball mit beiden Füßen schlug, hatte etwas Besonderes an sich", erinnert sich Guerra zurück. Ein Schlüsselereignis im Leben von "El Nino Moi" (Der junge Moi, Anm. d. Red.) - der Spitzname des Mittelfeldspielers in seiner Heimatstadt, weil er der jüngste von zehn Geschwistern ist.

Guerra bezahlte Caicedo Busticket und Essen

Denn er schloss sich nicht nur dem Gemeinschaftsprojekt an, bei dem Guerra ein paar Stunden in der Woche Jugendliche trainierte, sondern wurde von seinem "Entdecker" sogar noch extra gefördert: "Jeden Morgen kam er zu mir nach Hause und weckte mich auf, damit wir trainieren konnten. Ich hatte kein Geld, um mit dem Bus zum Training zu fahren, aber er kümmerte sich darum und bezahlte mein Essen", erklärte Caicedo.

Nach einem Spiel gegen Club Deportivo Espoli schloss er sich dem Gegner an und wechselte von dort letztlich als 13-Jähriger nach einem Probetraining, das seine Brüder ihm organisiert hatten, zu Independiente del Valle. Als Jugendlicher stach Caicedo schon aus seiner Mannschaft heraus und feierte bereits im Alter von 17 Jahren im Oktober 2019 sein Erstliga-Debüt. Gut ein Jahr später absolvierte er beim 0:1 in Argentinien dann auch seine erste Partie für die A-Nationalmannschaft.

Holpriger Start in Europa

Spätestens ab diesem Zeitpunkt wollten ihn Medienberichten zufolge einige europäische Vereine verpflichten: Unter anderem sollen Manchester United, Newcastle oder auch Milan Interesse bekundet haben. Allerdings erfüllte er sich nicht seinen Traum mit einem Wechsel zu den Red Devils, Brighton erhielt im Februar 2021 den Zuschlag.

An der englischen Südküste stagnierte seine Entwicklung zunächst: In der Rückrunde kam Caicedo in keinem Ligaspiel zum Einsatz, und als sich dieses Szenario auch in der Spielzeit 2021/22 zu wiederholen drohte, verliehen die Seagulls den Ecuadorianer nach Antwerpen zum K. Beerschot VA. "Es war keine fantastische Erfahrung, aber für ihn als Spieler war es sehr wichtig für seine Entwicklung", so Brightons Technical Director David Weir.

Die Leihe zu Beerschot VA war ein wichtiger Entwicklungsschritt für Moises Caicedo. imago images/Belga

Schon nach einem halben Jahr - ursprünglich war eine ganze Saison vereinbart worden - holte der englische Erstligist ihn nach zwölf Liga-Einsätzen in Belgien zurück. Trotzdem musste Caicedo anschließend noch gut drei Monate auf sein Premier-League-Debüt warten. Am 32. Spieltag begann er dann aber gegen Arsenal und war fortan nicht mehr aus der ersten Elf wegzudenken.

Seine Leistungen weckten Begehrlichkeiten, sodass die Gunners schon im Januar 2023 rund 80 Millionen Euro für ihn boten. Obwohl der Akteur mit klebrigen Worten um die Freigabe bat, lehnten die "Möwen" das Angebot ab. Seine Leistungen litten unter diesem Nebenschauplatz nicht. "Wenn man Spieler wie Moises hat, kann man sie immer verkaufen - er ist 21 und spielt fantastisch", erläuterte Brighton-Coach Roberto de Zerbi. Aus diesem Grund war der Wechsel auch nur aufgeschoben: Es ging für den Akteur ein halbes Jahr später nach London, allerdings zu Chelsea.

Sein Saisonstart an der Stamford Bridge verlief wie der des gesamten Teams unzufriedenstellend, gleich bei seinem Debüt im Gastspiel bei West Ham verschuldete er einen Strafstoß. Sollte Caicedo nach seiner Eingewöhnung aber annähernd solche Leistungen bringen wie sein Vorbild, kann er ein Schlüsselspieler auf Chelseas Weg zurück in die Königsklasse sein - eben in jenem Wettbewerb, für den er aus der Sicht seines ehemaligen Trainers gemacht ist.