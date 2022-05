Beim Startelfdebüt an die Spitze gesprintet: Van de Ven zieht mit Lacroix gleich

Bis zum 33. Spieltag musste er warten, beim 1:0-Sieg in Köln feierte Wolfsburgs Sommerneuzugang Micky van de Ven sein Startelfdebüt im Trikot des VfL Wolfsburg. Und überraschte mit einer bemerkenswerten Statistik.

Irgendwann machte die Muskulatur nicht mehr mit. Krämpfe plagten Micky van de Ven, der in der 68. Minute den Platz verließ. Eigentlich war er nach langer Verletzungspause noch gar nicht für die Startelf vorgesehen, weil aber Linksverteidiger Jerome Roussillon in Köln ausfiel, setzte VfL-Trainer Florian Kohfeldt auf den Niederländer in der Abwehrkette. Und der machte es ordentlich, gewann 78 Prozent seiner Zweikämpfe. Eine andere Zahl stach jedoch besonders heraus - kein anderer Spieler war so schnell unterwegs wie van de Ven.

Die Geschwindigkeitsmessung zeigte bei ihm 35,54 km/h an. Was bemerkenswert ist für einen 1,93 Meter langen Verteidiger, der sich direkt an die Spitze der Wolfsburger Tempomacher in dieser Saison setzte - gleichauf mit Abwehrkollege Maxence Lacroix rangiert der 21-Jährige prompt auf Platz 19 der schnellsten Spieler der Bundesliga. Schon bei seiner Ankunft in Wolfsburg hatte van de Ven über seine Stärken gesprochen und angekündigt: "Ich bin schnell."

kicker Wochenendrückblick vom 8.5.2022 Bayern München kann auch gegen Stuttgart nicht gewinnen, Schalke 04 steigt direkt in die Bundesliga auf, Wolfsburgerinnen feiern Meistertitel kicker Wochenendrückblick vom 1.5.2022 01.05.2022 kicker Wochenendrückblick vom 25.4.2022 25.04.2022 kicker Wochenendrückblick vom 17.4.2022 17.04.2022 kicker Wochenendrückblick vom 10.4.2022 10.04.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Beim Wolfsburger Neustart soll van de Ven eine größere Rolle einnehmen

Nun dieses rasante Signal des Defensivmannes kurz vor Ende dieser Saison, die für ihn durchwachsen verlief. Insgesamt hat er nach seinem Wechsel vom niederländischen Zweitligisten FC Volendam zum VfL nur vier Spiele absolviert, in Köln stand er auf der eher ungewohnten Position als Linksverteidiger erstmals in der Startelf. "Ich bin jung und will spielen", hatte van de Ven im Oktober des vergangenen Jahres gesagt. Sein Ziel war: "Viele Minuten haben, mich entwickeln."

Ersteres funktionierte hinter dem Innenverteidiger-Trio Lacroix, Sebastiaan Bornauw und John Anthony Brooks kaum, einen Schritt nach vorne attestieren ihm die VfL-Verantwortlichen dennoch. Gebremst wurde die Entwicklung jedoch Anfang Februar durch eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel. Das Saisonaus drohte, nun ist van de Ven etwas früher zurück und soll beim Wolfsburger Neustart in der neuen Spielzeit eine größere Rolle einnehmen. Bevorzugt in der Innenverteidigung, wo Linksfuß-Kontrahent Brooks den Klub verlässt.

Steffen kann sich wohl neuen Klub suchen

Dass van de Ven auch auf der linken Seite verteidigen kann, hat er in Köln unter Beweis gestellt. Dass die Wahl Kohfeldts nicht auf Renato Steffen als Roussillon-Ersatz fiel, war indes ein weiteres Signal dafür, dass sich der Schweizer (Vertrag bis 2023) einen neuen Klub suchen kann. Seit seiner Ein-Spiel-Suspendierung gegen Bielefeld (4:0) stand Steffen zwar immer im Wolfsburger Aufgebot, zum Einsatz kam der 30-Jährige seither aber gar nicht mehr.