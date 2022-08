Beim SSV Ulm 1846 ist die starke Defensive der Schlüssel

Wie schon in der Vorsaison kann sich der SSV Ulm 1846 auch mit neuem Kader auf seine Abwehrstärke verlassen.

Stabiles Gebilde: Der SSV Ulm 1846 hat in seinen ersten beiden Ligaspielen noch kein Gegentor kassiert. IMAGO/Eibner

Es war ein gutes Stück Arbeit für den SSV Ulm 1846 im ersten Heimspiel der Saison. Doch die Mannschaft von Thomas Wörle hat auch gegen den Bahlinger SC ihren erfolgreichen Auftakt fortgesetzt. Mit 1:0 haben die Ulmer die Partie im Donaustadion für sich entschieden. "Es war original Regionalliga-Fußball", lautete das Fazit von Fußballlehrer Wörle. "So, wie wir es aus der letzten Saison kennen. Wir mussten bis zum Schluss gehen, kämpfen und hart arbeiten, um uns den Sieg auch zu verdienen."

Der Schlüssel zum Erfolg war am Ende der gleiche, der die Ulmer schon in der vergangenen Saison auszeichnete: die starke Defensive. Nach zwei Spielen hat die Abwehrriege um Torhüter Christian Ortag noch kein Gegentor kassiert. "Wir haben schon oft gezeigt, dass wir eine 1:0-Führung ins Ziel bringen können, und das ist auch eine Qualität", sagt der 27-jährige Keeper, der gegen Spielende noch einmal eingreifen musste.

Doch bis auf eine aussichtsreiche Möglichkeit der Bahlinger in der 90. Minute kamen die Gäste trotz guten Spiels zu wenig Zwingendem. "Leider waren die Torchancen zu wenig, wobei wir auch wissen, gegen wir spielen", sagte BSC-Trainer Dennis Bührer zum "unterm Strich verdienten Sieg" für Ulm.

Wertvoller Chessa

Vor einer großen Zuschauerkulisse von 2467 Besuchern im heimischen Donaustadion hatte Trainer Wörle auf dieselbe Startelf gesetzt wie beim 4:0-Sieg gegen Mainz II. Sechs Neuzugänge standen im Aufgebot, unter anderem die Rückkehrer Andreas Ludwig (von TSG Hoffenheim II), Romario Rösch (FSV Mainz 05 II) und Dennis Chessa, der im Sommer vom TSV Steinbach Haiger gekommen war. Chessa, der bei den Ulmern zuletzt den offensiven Part auf der rechten Seite übernahm, erzielte gegen den BSC das Tor des Tages und knüpfte dabei nahtlos an die Leistung der Vorwoche an. "Er hat schon im Spiel gegen Mainz gezeigt, wie wertvoll er für uns sein kann", sagte Trainer Wörle über seinen Neuzugang, der zuletzt in der Jugend für den SSV spielte und nun nach 14 Jahren zurück nach Ulm gekommen ist.

Ob der Trainer nach zwei Spieltagen seine "erste Elf" gefunden hat? "Wir mussten nach dem großen Umbruch frühzeitig eine Mannschaft finden, die sich kennenlernen kann. Dementsprechend haben wir uns für den Moment auf eine gewisse Startelf verständigt", sagte er und betont: "Aber unser Kader gibt es her, dass die Konkurrenzsituation sehr hoch gehalten werden kann." Sicherlich werde es zu Wechseln kommen. Vielleicht schon im nächsten Spiel, wenn die Ulmer zu Aufsteiger Eintracht Trier müssen.