Beim Nordduell in Rostock: Rapp vor Kieler Vereinsrekord in der 2. Liga

Nach der Länderspielpause wartet auf Holstein Kiel die Aufgabe Hansa Rostock. Trainer Marcel Rapp wird am Sonntag eine neue Bestmarke bei den Störchen aufstellen, Geschenke erwartet der 44-Jährige dabei aber keineswegs.

Sitzt am Sonntag zum 68. Mal auf der Kieler Trainerbank in der 2. Liga und stellt damit einen Vereinsrekord auf: Marcel Rapp. IMAGO/Claus Bergmann

Die Klubs aus dem hohen Norden prägen das Bild an der Tabellenspitze der 2. Liga. Neben den beiden Vereinen aus Hamburg gehört dazu in dieser Spielzeit bislang auch unweigerlich die KSV Holstein Kiel, die sich mit einem Erfolg im Nordduell bei Hansa Rostock weiter in der Spitzengruppe festsetzen kann. Abgesehen von der sportlichen Brisanz ist das Aufeinandertreffen der Ostsee-Städte besonders für Störche-Trainer Marcel Rapp ein besonderes: Am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird der 44-Jährige zum 68. Mal in der 2. Liga auf der Bank sitzen und damit zum Rekordtrainer der Kieler im deutschen Unterhaus.

Trio unter der Woche erkrankt: Rapp dennoch zuversichtlich für Sonntag

Mehr als eine Randnotiz ist die Bestmarke für Rapp aber nicht, der im Hinblick auf Sonntag vor allem personell einige Neuigkeiten zu vermelden hatte. Zwar mussten mit Steven Skrzybski, Lewis Holtby und Ba-Muaka Simakala gleich mehrere Spieler unter der Woche krankheitsbedingt pausieren, für einen Einsatz am Sonntag war der 44-Jährige aber dennoch zuversichtlich.

Positive Eindrücke auf den KSV-Trainer machten auch die länger verletzten Carl Johansson und Jonas Sterner, die nach Kurzeinsätzen in der 2. Liga in der Länderspielpause im Test gegen Aarhus GF (0:1) wieder viele Minuten bekamen. Bei der Kogge sind daher lediglich Thomas Dähne (Aufbautraining nach Knie-OP) und Patrick Erras (Zehenbruch) weiter keine Optionen. "Wir sind gut durch die Pause gekommen", resümierte Rapp.

Schließlich erwartet ihn und seine Mannschaft im Ostseestadion am Sonntag eine hohe Hürde: "Man spielt gegen eine Wand. Sie sind sehr kompakt und ein Gegner, der viele Duelle sucht", erklärt Rapp und betont die besondere Charakteristik von Spielen gegen die Kogge: "Im Fußball muss man immer viele Zweikämpfe führen, aber gegen Hansa Rostock wird man richtig dazu gezwungen. Da ist es wichtig, sich in diesen Duellen durchzusetzen. Und es ist ja schon eine Tradition, dass sie bei Standards sehr gefährlich sind."

"Wenn wir unseren Weg so weiter gehen, werden wir noch einige Punkte holen." Marcel Rapp

Nur vier Punkte liegen die zwölftplatzierten Rostocker (12 Punkte) hinter den Kielern (Rang vier, 16 Zähler). Mit einem Auswärtssieg - mit neun Punkten ist Holstein das beste Auswärtsteam der Liga - können sich die Störche daher am Sonntag vom Nordrivalen absetzen. Rapp erwartet bei diesem Vorhaben wie in der Vergangenheit "eine hitzige, aber nicht unfaire" Partie, auf die sein Team jedoch gut vorbereitet sei: "Das Spiel können wir mitspielen." Von der Qualität seiner Kieler ist der 44-Jährige dabei ohnehin restlos überzeugt: "Wenn wir unseren Weg so weiter gehen, werden wir noch einige Punkte holen."