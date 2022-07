"Beim Mittagessen sah sie schon wieder besser aus": Voss-Tecklenburg auf dem Weg der Genesung

Martina Voss-Tecklenburg musste das Training am Donnerstagvormittag sausen lassen. Die Bundestrainerin hat mit Migräne zu kämpfen, es geht ihr aber inzwischen schon besser.

Am Samstag (21 Uhr) steht für das deutsche Team das letzte Gruppenspiel auf dem Programm, der Gruppensieg ist bereits sicher. Auch wenn "MVT" am Donnerstag bei den Übungen in London-Brentford nicht mit dabei sein konnte, dürfte sie nach der Schonung bei der Partie gegen Finnland in Milton Keynes wieder an der Seitenlinie stehen. "Beim Mittagessen sah sie schon wieder besser aus. Wir werden sie spielfähig bekommen", witzelte DFB-Sprecherin Annette Seitz.

Ihr Team hatte beim 2:0 gegen Spanien den zweiten Sieg eingefahren und eine starke Leistung abgeliefert. "Wir haben mit hohem Pressing begonnen und daraus direkt ein Tor gemacht, das war großartig. Und wir hatten uns vorgenommen, Standards zu verwerten", lobte die Bundestrainerin. "Und wenn die Bälle so kommen, dann hast du eben noch ein paar Kopfballmonster in deiner Mannschaft. Wir haben Widerstandsfähigkeit gezeigt und uns belohnt. Das ist einfach toll, dass es taktisch so aufgegangen ist."

Die leicht angeschlagene Lina Magull (Oberschenkel) fehlte in der Einheit ebenfalls und trainierte stattdessen im Kraftraum. Sydney Lohmann (Knieprobleme) absolvierte nach dem verpassten Spanien-Spiel ein individuelles Programm.