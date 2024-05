Beim letzten Liga-Spiel nicht im Kader: Luis Enrique verzichtet auf Mbappé

Kylian Mbappé (25) hat sein letztes Liga-Spiel im Dress von Paris St. Germain bereits absolviert. Beim Saisonfinale steht er gar nicht im Kader.

Auf der Kaderliste, die PSG am Sonntagvormittag für das finale Saisonspiel beim FC Metz (21 Uhr, LIVE! bei kicker) veröffentlichte, tauchte der Name Mbappé zwar auf - allerdings nur in Form von Kylians 17 Jahre altem Bruder Ethan, der bislang zwei Ligue-1-Spiele für PSG absolvierte. Der deutlich bekanntere Mbappé fehlt aber im Aufgebot. Es hätte eigentlich sein letztes Liga-Spiel nach sechs Jahren beim französischen Hauptstadtklub werden sollen. Aber nun steht fest: Mbappé wird in der Ligue 1 nicht mehr für Paris auflaufen.

Sein letztes Liga-Spiel in der Ligue 1 hat Mbappé damit am vergangenen Sonntag beim 1:3 gegen Toulouse absolviert, als er PSG mit seinem 27. - und wie sich jetzt herausstellt letztem - Saisontor zwischenzeitlich in Führung gebracht hatte. Bereits beim Nachholspiel in Nizza unter der Woche hatte er gefehlt. Einen Grund für Mbappés Nicht-Berücksichtigung gab Paris nicht an, sodass in französischen Medien schnell und wild spekuliert wurde. Die Lösung könnte allerdings recht einfach sein: Laut dem Sender Canal+ sollen mehrere Stammspieler - zu denen auch Mbappé gehört - von Trainer Luis Enrique eine Pause verordnet bekommen haben.

Dazu passt, dass nicht nur Mbappés Name auf der Liste fehlt, sondern auch die von Ousmane Dembelé, Marquinhos, Vitinha, Fabian Ruiz oder Gianluigi Donnarumma. PSG hat die Meisterschaft längst sicher, spielt aber am kommenden Samstag noch im Pokalfinale gegen Olympique Lyon um den zweiten Titel der Saison. Offenbar will Coach Luis Enrique seine Spieler für diese Gelegenheit schonen. Mbappés Fehlen in seinem womöglich letzten Ligue-1-Spiel überraschte dennoch viele Beobachter.

Gar nicht gut ankommen dürften die Personalien derweil beim FC Lorient, der in der Tabelle auf dem ersten Abstiegsplatz liegt - und drei Punkte hinter dem Relegationsplatz, den PSG-Gegner Metz einnimmt. Zwar hat Lorient auch die um sieben Tore schlechte Tordifferenz, allerdings hatte man im Lager der Bretonen Hoffnung gehegt, diese noch aufholen zu können, da man selbst gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht Clermont antritt, während Metz das vermeintlich übermächtige PSG empfängt. Die Hoffnung auf Pariser Schützenhilfe in Form eines Kantersiegs dürfte nun aber deutlich gesunken sein.