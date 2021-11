Beim Jubeln verletzt: Werder-Fan im Krankenhaus

Für einen Fan von Werder Bremen endete die Auswärtsfahrt nach Nürnberg am Freitag im Krankenhaus.

Die Werder-Profis feierten nach dem 2:1-Sieg in Nürnberg mit ihren Fans. imago images/Nordphoto

Wie die Bremer am späten Abend mitteilten, ist der Anhänger "während des Torjubels vom Zaun der Tribüne gestürzt" und in eine Klinik gebracht worden. Der Bundesliga-Absteiger hatte die Partie mit zwei späten Toren noch mit 2:1 für sich entschieden.

Siegtorschütze Leonardo Bittencourt wandte sich in einem von Werder verbreiteten Video an den Verletzten. "Ich habe gehört, du bist beim Jubeln vom Zaun auf den Kopf gefallen und im Krankenhaus. Ich und die Mannschaft wünschen dir gute Besserung", sagte der Matchwinner und fügte mit einem Lächeln an: "Wir haben das Spiel 2:1 gewonnen."

