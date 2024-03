Beim HSV hakt es auf allen Ebenen

Die unterschiedlichen Ansichten über die richtige Rolle beim 0:2 in Düsseldorf haben Laszlo Benes und Steffen Baumgart öffentlich ausgetauscht, auch die Fans gehen offensichtlich auf Distanz, ein weiterer Konflikt schwelt unterschwellig - beim Hamburger SV rumort es auf allen Ebenen.

Das Aufstiegsziel haben die Hanseaten auch in den zurückliegenden beiden Jahren unter Tim Walter nicht erreicht und dennoch etwas Erstaunliches geschaffen: Zusammenhalt. Der Trainer war streitbar wegen seiner riskanten Spielidee und deshalb am Ende nicht zu halten, er hat mit seiner Haltung, die ein wenig wirkte wie "Wir gegen den Rest der Welt" aber eine Energie erzeugt, die nicht nur auf seinen Kader, sondern auch auf das Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans ausstrahlte. Als Hamburgs Profis nach dem schlimmen 0:2 am Rhein zu den 10.000 mitgereisten Anhängern wollten, schlug ihnen Wut und Ablehnung entgegen, die es in dieser Form lange nicht gegeben hatte. Eine Reaktion, die einem öffentlichen Zeichen dafür gleichkommt, dass etwas kaputt gegangen ist. Auf vielen Ebenen. Nur, zu welchem Zeitpunkt eigentlich?

Auf den ersten Blick ist der Trainerwechsel verpufft. Baumgart hat nach dem 1:2 gegen Osnabrück die Mentalität angeprangert und damit ausgerechnet eine Eigenschaft kritisiert, die unter seinem Vorgänger ein Kernmerkmal war; er hat nach dem Freitagabend gezürnt, dass die Probleme nicht in seiner Idee begründet lägen, sondern an der mangelhaften Umsetzung der Spieler ("Einfach mal umsetzen, was klar besprochen wurde"). Das sind verbale Peitschenhiebe in einer Welt, in der zuvor lange der Kuschelkurs regiert hat, in der Jonas Boldt und Walter immer wieder davon geschwärmt hatten, dem HSV eine neue Identität gegeben und ein immer volles Stadion beschert zu haben.

Baumgart versucht die Realität abzubilden. Die ist zweitklassig, und der neue Coach wird nicht müde zu betonen, dass dies nicht den Möglichkeiten dieses Vereins entspreche. Das Gefahr ist: Mit seiner Resolutheit droht er, der auf seinen bisherigen Stationen auch als Menschenfänger agierte, Gräben aufzureißen zu einer Mannschaft, die als äußerst charakterfest gilt.

Aktive Fanszene geht auf Konfrontationskurs

Jene Gräben, die im Binnenklima drohen, gibt es auf anderen Ebenen längst. Die aktive Fanszene geht offen auf Konfrontationskurs, weil sie sich vom HSV eine andere Haltung bezüglich eines kürzlich erfolgten Polizeieinsatzes erwartet hätte, und die sportlichen Minusleistungen in den zurückliegenden Wochen wirken wie ein Bandbeschleuniger. Ein Schwelbrand ist auf der Führungsebene entstanden, wo der Aufsichtsrat spätestens seit dem Winter von Sportvorstand Jonas Boldt abgerückt ist.

Berechtigung hat der kritische Blick auf Boldt allemal. Schon seine sommerliche Transferbilanz war allenfalls mäßig, die im Winter desaströs: Der dringend benötigte und gesuchte Innenverteidiger kam nicht, Masaya Okugawa und Noah Katterbach sind aufgrund ihrer Verletzungsvorgeschichte erwartungsgemäß weit davon entfernt, Soforthilfen zu sein. Dazu kommt der falsche Zeitpunkt des Trainerwechsels: Während der Winterpause hätte Baumgart Zeit gehabt, seine Vorstellungen zu vermitteln, der Boss aber hielt an Walter fest. Diese Entscheidung dann nach nur vier Spielen einzukassieren, deutet nicht auf einen klaren Kurs voller Überzeugung hin.

Dass die im Sommer bevorstehende Ablösung von Boldt bei einem fünften (!) Scheitern im Aufsichtsrat hinter vorgehaltener Hand diskutiert wird, nach außen hin aber jegliche Klarheit fehlt, ist eine weitere Stolperfalle im Aufstiegskampf. Es schafft eine Konstellation, in der kein Nährboden für ein Miteinander besteht. Und das ist beispielhaft für den HSV im Frühjahr 2024 - denn es gilt mittlerweile auf allen Ebenen.