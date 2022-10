Beim Elfmeter verletzt: Verpasst Dybala die WM?

Paulo Dybala (28) droht das Aus für die WM in Katar. Besonders bitter: Die Verletzung zog sich der Argentinier beim Elfmeterschuss zu.

Trikot vors Gesicht: Paulo Dybala musste beim Sieg der AS Rom vorzeitig ausgewechselt werden. IMAGO/ZUMA Wire

"Ich würde sagen, es sieht schlecht aus, um nicht zu sagen, sehr, sehr schlecht", sagte Roma-Coach José Mourinho am Sonntagabend nach dem 2:1-Sieg gegen Lecce. Bei diesem hatte sich Dybala eine Verletzung am linken Oberschenkelmuskel zugezogen - während er dem Elfmeter zum siegbringenden Treffer verwandelt hatte.

Bereits beim Torjubel humpelte Dybala, unmittelbar danach wurde der Angreifer ausgewechselt. Ob er Mitfavorit Argentinien bei der WM in Katar tatsächlich fehlen wird, könnte sich schon in den nächsten Tagen entscheiden. Laut "Gazzetta dello Sport" soll eine Untersuchung am Dienstag Klarheit bringen.

Mourinho zumindest versprühte wenig Optimismus. "Ich bin kein Arzt und ich habe nicht mit dem Arzt gesprochen", räumte der Coach ein, sagte aber auch: "Von der Erfahrung her, nach dem, was ich im Gespräch mit Paulo verstanden habe, ist es schwierig."