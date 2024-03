Beim Eintracht-Aus im Fokus: Norweger Eskas pfeift Niederlande-Spiel

Nach dem euphorisierenden 2:0-Erfolg gegen Frankreich trifft die deutsche Nationalmannschaft am Dienstagabend in Frankfurt auf die Niederlande. Der Unparteiische Espen Eskas, der erst vor rund einem Monat ein K.-o.-Spiel im Deutsche-Bank-Park leitete, ist für einige DFB-Spieler kein Unbekannter.

Wenn die DFB-Elf am Dienstagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) auf die Niederlande trifft, wird Espen Eskas die Partie leiten. Der 35-jährige Norweger wird als Hauptschiedsrichter von der UEFA eingesetzt, ihm assistieren Isaak Bashevkin und Anders Olav Dale. Als Vierter Offizieller ist Rohit Saggi im Einsatz. VAR ist Tom Harald Hagen, der VA-Assistent Sivert Amland.

Eskas ist hierzulande kein Unbekannter: Der Norweger leitete mitunter das dramatische Finale bei der U-17-Weltmeisterschaft im vergangenen Dezember, als sich die DFB-Junioren im indonesischen Surakarta nach der EM- auch die WM-Krone aufsetzten (4:3 im Elfmeterschießen gegen Frankreich).

Auf Vereinsebene pfiff Eskas in dieser Saison bis dato drei deutsche Klubs auf europäischer Bühne. Nach eher unauffälligen Leistungen bei Real Madrid gegen Union Berlin (1:0, zwei Gelbe Karten, kicker-Note 3,5) und Manchester United gegen Bayern München (0:1, drei Gelbe Karten, kicker-Note 2,5) in der Champions League sorgte sein Einsatz in Frankfurt Ende Februar für Diskussionen.

Ärger wegen einer Abseitsstellung

Beim Europa-Conference-League-Aus der Eintracht gegen Union Saint-Gilloise (1:2) entging seinem Gespann eine Abseitsstellung, durch die es den Eckball vor dem vorentscheidenden 0:2 nicht hätte geben dürfen. Für ein Spiel, in dem er insgesamt sechs Gelbe Karten zückte, erhielt Eskas die kicker-Note 4.

In den vergangenen Jahren arbeitete sich Eskas kontinuierlich nach oben, es wird sein fünftes Länderspiel zwischen zwei A-Nationalmannschaften. Dazu kommen ein Einsatz in der Nations League, zwei in der WM-Qualifikation und drei in der EM-Qualifikation.