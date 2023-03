Beim Derby von Bengalo getroffen: Fotograf erstattet Anzeige

Für gewöhnlich geht es beim Revierderby nicht nur auf dem Platz heiß her, sondern auch daneben - immer wieder werden dabei aber auch Grenzen überschritten, so auch diesmal auf Schalke. Das Fazit der Polizei fiel dennoch positiv aus.

Während des 100. Revierderbys kam es im Stadion zu einem Eklat. Pyrotechnik wurde nicht nur während des Spiels, sondern auch vor Anpfiff gezündet - und das blieb nicht ohne Folgen. Eine bengalische Fackel wurde aus dem Dortmunder Gäste-Block geworfen und traf anschließend einen unbeteiligten Fotografen. Der Mann habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet, wie die Polizei Gelsenkirchen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuerst hatte die Bild über den Vorfall berichtet.

In Summe fiel das Fazit der Sicherheitsorgane aber positiv. So sei die Anreise der Fans nach Angaben der Bundespolizei und der Polizei Gelsenkirchen ruhig verlaufen. "Bis auf eine Sachbeschädigung in einem Zug hat es nichts gegeben", teilte eine Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Dortmund auf dpa-Anfrage eine Stunde vor Anpfiff mit. Bei der Sachbeschädigung handele es sich um eine demolierte Toilettentür in einem Zug. Hilfreich sei dabei die starke Präsenz der Sicherheitskräfte gewesen - genaue Zahlen zur Polizeipräsenz wurden nicht herausgegeben.

Große Mengen Pyrotechnik

Ruhig blieb es auch weitgehend während des mitreißenden Spiels, in dem die Schalker zweimal einen Rückstand wettmachten und dem favorisierten BVB ein 2:2 abtrotzten - Nico Schlotterbeck (38.) und Raphael Guerreiro (60.) trafen für die Dortmunder, Marius Bülter (50.) und Kenan Karaman (79.) für die Gelsenkirchener.

Auf dem Rasen ging es intensiv, aber nicht unfair oder gar giftig zur Sache. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass um den Anpfiff herum von beiden Fanlagern große Mengen an Pyrotechnik gezündet wurden, was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den DFB-Kontrollausschluss auf den Plan rufen wird.