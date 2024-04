Beim BVB wird auch über eine neue Rolle für Sammer diskutiert

Fünf Siege in Serie, darunter der 2:0-Statement-Erfolg am Samstag beim FC Bayern: Sportlich ist Borussia Dortmund auf dem Weg in ruhigere Fahrwasser. Abseits des Rasens nehmen die Personalplanungen für die Zukunft an Fahrt auf.

Der bisherige Berater von Hans-Joachim Watzke (r.), Matthias Sammer (li.), könnte beim BVB eine neue Rolle einnehmen. IMAGO/Michael Weber