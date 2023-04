Beim BVB herrschen Frust, Enttäuschung und Wut

Frust, Enttäuschung, Wut: Das 3:3 beim VfB Stuttgart hat Borussia Dortmund im Titelkampf mit dem FC Bayern schwer getroffen. Am Tag danach wird öffentlich geschwiegen beim BVB. Intern wird an einer schnellen Korrektur gearbeitet.

So angeschlagen und persönlich getroffen wie nach dem 3:3 in Stuttgart hatte man BVB-Trainer Edin Terzic nach einer Partie bislang noch nicht gesehen. Tief enttäuscht und desillusioniert wirkte der 40-Jährige, nachdem seine Mannschaft in Überzahl zweimal eine Führung aus der Hand gegeben und in der siebten Minute der Nachspielzeit ein zweites Mal den Ausgleich kassiert hatte.

Sorgsam wägte er mit vielsagendem Mienenspiel seine Worte ab, um nicht über das Ziel hinauszuschießen. Der öffentliche Raum, also der in Pressekonferenzen und Interviews, gilt bei Terzic als jener Ort, an dem er seine Spieler schützt. Kritik wird in der Regel nur intern geäußert. Umso schwerer fiel es ihm am Samstag nach der indiskutablen Vorstellung in der Schlussphase, die Balance zu wahren.

"Es wäre jetzt nicht gut gewesen, wenn ich alles ausführen würde, was ich gerade denke", sagte Terzic vor dem TV-Mikrofon. Der obligatorische Medienmarathon nach dem Spiel - so schwierig er für ihn auch war - diente ihm diesmal als Puffer, um die Gedanken zu sortieren, ehe er in der Kabine auf seine Mannschaft traf, die ihn und die vielen Anhänger der Schwarz-Gelben so heftig enttäuscht hatte.

Verpasste Chance

Überraschend groß war die Chance, zum FC Bayern an der Tabellenspitze aufzuschließen. Das 1:1 der Münchner gegen Hoffenheim ermöglichte dem BVB eigentlich, nach Punkten gleichzuziehen und den Druck so zu erhöhen. Doch nicht einmal Giovanni Reynas 3:2 in der zweiten Minute der Nachspielzeit langte zum Sieg gegen abstiegsgefährdete Stuttgarter, die mehr als eine Hälfte lang in Unterzahl spielen mussten. Weil der VfB tapfer kämpfte und sich nie aufgab. Aber auch, weil die Dortmunder sich nahezu geschlossen so verhielten, als würden sie sich für eine Rolle im Remake des Hollywood-Klamauks "Dumm und Dümmer" bewerben.

Vorne wurden eigene Chancen fahrlässig vergeben oder erst gar nicht herausgespielt. Im Rückwärtsgang wurde nicht konsequent mitgemacht, die Verantwortung weitergeschoben, im Zweifel lieber ein Schritt zu wenig als zu viel gegangen. Es war ein Auftritt, der phasenweise Erschrecken hervorrief, ob des Unvermögens und Unwillens, den die Protagonisten an den Tag legten.

Wir haben vieles kaputt gemacht. Sebastian Kehl

Allen voran bei der Szene, die zum Last-Minute-Ausgleich führte und in der weder der vogelwild pressende Jude Bellingham noch der trabende Kapitän Marco Reus, der positionsuntreue Raphael Guerreiro, der nicht in den Zweikampf gehende Giovanni Reyna und der über den Ball tretende Debütant Soumaila Coulibaly eine gute Figur abgaben.

Fahrlässig wurde eine große Chance im Meisterrennen vergeben. Mehr noch: Die gefühlte Niederlage warf den BVB zurück in eine bereits überwunden gehoffte Zeit, in der sich die Borussia regelmäßig selbst am stärksten im Weg stand. Typisch BVB - diesen Spruch hörte und las man häufig in den Stunden nach diesem 3:3 in Stuttgart. Das dürfte dieses Spiel für Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl, die seit neun Monaten hart an einer Korrektur dieses Images arbeiten, noch unerträglicher gemacht haben.

"Komplettes Unverständnis" herrschte bei Kehl über die Vorstellung in der zweiten Hälfte, die eine ganze Bandbreite an negativen Emotionen beim Ex-Profi hervorgerufen hatte: "Große Enttäuschung, Frust, auch eine gewisse Aggressivität … Ich muss das jetzt erst einmal sacken lassen. Wir haben vieles kaputt gemacht", sagte er am Samstag. Einen Tag später schwieg er öffentlich, wie auch die restlichen BVB-Vertreter, während intern an der Aufarbeitung der Partie gearbeitet wurde.

In einem 3:30-minüten Monolog hatte Terzic tags zuvor seine Schwierigkeiten dabei eingestanden, bereits richtige Lösungsansätze an der Hand zu haben. Er könne aber "bei aller Enttäuschung" versprechen, dass "da noch so viel ist, worum es sich lohnt zu kämpfen". Zwei Punkte beträgt weiterhin der Rückstand auf den FC Bayern, bei noch sechs zu absolvierenden Spielen.

Vier davon (Frankfurt, Wolfsburg, Mönchengladbach, Mainz) finden im heimischen Signal Iduna Park statt, einzig in Bochum und Augsburg stehen noch Auswärtsaufgaben an. Abschreiben muss angesichts dieser Ausgangslage den Titel noch niemand in Dortmund - so schwer der Glaube an ein Happy End nach dem Erlebnis am Samstag auch allen Beteiligten fiel.

Terzic immerhin versuchte es und beschwor sein Team regelrecht: "Es sind nur genau zwei Tore: Eins, das eine Mannschaft kassieren muss. Eins, das wir erzielen müssen, um unsere Situation zu verbessern. Das gilt es, bei allem was heute passiert ist, in den Vordergrund zu rücken." Es sei schließlich bekannt, dass "wir und besonders ich" einen riesigen Wunsch haben.

"Dafür haben wir noch sechs Spiele Zeit. Dafür müssen wir aus diesen Rückschlägen lernen. Und das geht nur, wenn wir es in Angriff nehmen." Klar ist nach diesem Wochenende: Es gibt viel zu tun - und noch mehr zu korrigieren.