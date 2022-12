Beim Aus seiner Dänen guckt Mainz-Trainer Svensson in die Röhre

Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand hatte einst dazu beigetragen, dass aus dem Bundesligaspieler Bo Svensson ein Profitrainer wurde. Beim Aus des Hjulmand-Teams bei der Fußball-WM musste der Coach von Mainz 05 ohne TV-Bilder auskommen.

Svensson hatte vergessen, ein TV-Pay-Abo zu buchen. "Ich habe kein Magenta und die dänischen Sender, die es übertrugen, kann man in Deutschland nicht empfangen", berichtete der Coach von Mainz 05 am Donnerstag. "Das Ergebnis ist sehr frustrierend. Bei der Europameisterschaft im Vorjahr sind sie im Halbfinale knapp an England gescheitert. In der WM-Qualifikation haben sie neun von zehn Spielen gewonnen und in der Nations League zweimal Frankreich besiegt. Alles war sehr vielversprechend. Sie sind mit großen Erwartungen und Hoffnungen zur WM gefahren und dann ist das Ding nach drei Spielen in neun Tagen erledigt", betonte Ex-Nationalspieler Svensson.

"Da war auf jeden Fall mehr zu erwarten"

"Natürlich ist es sehr schade, insbesondere für Kasper, der sich so viel Mühe gegeben hat. Es ist ein großes Highlight, und dann bekommst du es nicht hin, das auf den Platz zu bringen, was du erhofft hast. Da war auf jeden Fall mehr zu erwarten", meinte der 43-Jährige.

In Mainz rollt seit Donnerstag wieder der Ball auf den Trainingsplätzen des Wolfgang-Frank-Campus. In der ersten Übungseinheit nach einer 16-tägigen Urlaubspause waren lediglich zehn Feldspieler und drei Torhüter auf dem Platz. Neben den WM-Fahrern Silvan Widmer, Edimilson Fernandes und Jae-Sung Lee fehlten Alexander Hack, Danny da Costa (beide erkältet), Maxim Leitsch (Erschöpfungszustand), Leandro Barreiro (Sonderurlaub nach Länderspieleinsatz), die angeschlagenen Jonathan Burkardt, Karim Onisiwo und Marlon Mustapha sowie einige Nachwuchsspieler.

Kein Risiko bei Onisiwo

"Jonny und Karim werden in der nächsten Woche ins Trainingslager mitfahren. Dass sie bei Spielen eingesetzt werden, glaube ich eher nicht. Jonny ist noch nicht so weit und bei Karim wollen wir kein Risiko eingehen. Sie sollen uns am 2. Januar zur Verfügung stehen - und hoffentlich sogar ein bisschen früher", erklärte Svensson.

Burkardt erlitt im letzten Spiel vor der Winterpause eine Knieverletzung, Onisiwo plagt sich seitdem mit einem lädierten Zeh herum. Bei Mustapha rechnet Svensson mit keiner zeitnahen Rückkehr ins Mannschaftstraining: "Marlon ist in der Reha und wird langsam aufgebaut, es wird noch eine Weile dauern. Nach der zweiten OP geht es voran. Er hat keine einfache Zeit hinter sich und wird eine längere Aufbauphase benötigen."