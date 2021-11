Beiersdorfer: "Mannschaft gesehen, die marschiert, die kämpft, die alles versucht"

Zu seinem Einstand hätte sich Ingolstadts neuer Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer sicher ein besseres Ergebnis gewünscht. Der 58-Jährige richtet den Blick aber bereits in die Zukunft - in der es wohl personelle Veränderungen geben wird.

Für den FC Ingolstadt bedeutete das 1:1 am Sonntag gegen den Karlsruher SC das neunte Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn. Der Aufsteiger konnte damit den Rückstand auf das rettende Ufer nicht verkürzen, weiterhin liegt der erste Nichtabstiegsplatz acht Punkte weit weg.

Nach guter erster Hälfte ließen die Schanzer - ähnlich wie die Badener - im zweiten Durchgang nach, nach 90 Minuten hatte die Partie wahrlich keinen Sieger verdient. Trotz des verpassten Dreiers versuchte Beiersdorfer aus seinem ersten Spiel als neuer Geschäftsführer das Positive mitzunehmen: "Auch wenn das nicht gelungen ist, haben heute alle, die dabei waren, eine Mannschaft gesehen, die marschiert, die kämpft, die wirklich alles versucht", wird Beiersdorfer auf der FCI-Website zitiert.

Reicht es aber bei den Versuchen? Denn in den 14 bisherigen Ligaspielen sprang bei drei Unentschieden lediglich ein einziger Sieg heraus (2:0 in Sandhausen am 5. Spieltag; d. Red). Heißt im Umkehrschluss: Bereits zehnmal musste der FCI den Platz als Verlierer verlassen. Zwar richtet sich Beiersdorfers Blick nach zwei Wochen im Amt nach vorne. Allerdings ist dem langjährigen Profi und erfahrenen Funktionär bewusst, dass es ohne Verstärkungen wohl nicht funktionieren wird: "Wir werden genau beobachten und dann zur gegebenen Zeit nachjustieren", kündigte er an.

Zunächst aber gilt es "zu regenerieren" und sich auf die nächste Aufgabe vorzubereiten. Und diese hat es in sich: Denn am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) gastiert der FCI nicht nur beim Aufstiegsmitfavoriten HSV. Sondern auch beim langjährigen Klub Beiersdorfers. Zwischen 1986 und 1992 spielte der gebürtige Mittelfranke selbst mit der Raute auf der Brust, von September 2002 bis August 2009 war er Sportvorstand des HSV, von Juli 2014 bis Dezember 2016 war er Vorstandsvorsitzender und ab Mai 2016 zudem Direktor Profifußball.