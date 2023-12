Beiers Einsatz offen: Bricht Hoffenheim der komplette Angriff weg?

Gerade war die TSG Hoffenheim gegen den VfL Bochum (3:1) wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt, nun droht das bewährte Sturmduo auszufallen.

Da hatten sich zwei gefunden, die in dieser Konstellation und Nachhaltigkeit besser zusammenpassten, als vor der Saison zu erahnen war: Routinier Wout Weghorst und Newcomer Maximilian Beier. "Ein super Duo, das sich gut ergänzt", hatte Trainer Pellegrino Matarazzo schnell erkannt, "einer, der entgegenkommt, die Bälle festmacht, und der andere kann immer wieder in den Rücken reinlaufen."

Zügig hatte sich das Pärchen festgespielt in der Hoffenheimer Startformation, und die TSG profitierte zunächst vor allem von Weghorsts (5 Tore/1 Assist) körperlicher Präsenz, zuletzt aber auch verstärkt von den Vollstreckerqualitäten des Niederländers sowie von dem Tempo und dem Tordrang von Himmelsstürmer Beier (6 Tore/5 Assists).

Podcast Der American Dream des Julian Gressel, Teil 2 MLS-Champion Julian Gressel meldet sich aus den USA, Joti Chatzialexiou verlässt den DFB, Hummels fehlt in Augsburg und in der SüperLig fliegen die Fäuste. alle Folgen

Doch nun droht Hoffenheim dieser bewährte Angriff komplett wegzubrechen. Weghorst zog sich gegen Bochum einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu und fällt für die letzten beiden Partien des Jahres aus. Und Beier hatte sich vor dem Bochum-Spiel bereits erkrankt abgemeldet und laboriert nach wie vor an den Folgen eines grippalen Infektes. Am Dienstag konnte der 21-Jährige zumindest eine lockere individuelle Einheit absolvieren, es gibt also Hoffnung, dass Beier es zumindest ins Aufgebot für das Spiel in Leipzig am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) schaffen kann. Ob er dann aber schon wieder startelftauglich sein wird, darf stark bezweifelt werden.

Alternative Bebou steht voll im Saft

Umso erfreulicher für die TSG und Matarazzo, dass mit Ihlas Bebou der erste Nachrücker voll im Saft steht und am vergangenen Freitag gut zehn Minuten nach seiner Einwechslung für Weghorst gleich sein erstes Saisontor markierte. Dass Bebou erst ein Tor auf dem Konto aufweist, hat eben wesentlich mit dem schon belobigten Erfolgsduo Weghorst/Beier zu tun. Zwischenzeitlich aber hatte sich Bebou auch noch hinter dem nun dauerverletzt fehlenden Neuzugang Mergim Berisha (Kreuzbandriss) anzustellen. Und obendrein musste der schnelle Mann aus dem Togo mehrfach auch auf der wenig tornahen rechten Außenbahn an Stelle von Pavel Kaderabek aushelfen.

Nun aber bieten sich für den prädestinierten Konterspieler in Leipzig womöglich ideale Rahmenbedingungen, um der bislang auswärts enorm starken TSG bei der Fortsetzung dieses Trends zu helfen, aber auch, um sich selbst wieder in den Fokus zu spielen und zu schießen.

Die Optionen heißen auch Bülter und Kramaric

Sollte Matarazzo mit einer zweiten Spitze operieren, könnte auch Marius Bülter mehr ins Angriffszentrum rücken. Oder Andrej Kramaric schiebt sich weiter nach vorne, allerdings hatte der Kroate zuletzt gerade als Zehner und Kreativgeist zwischen den Linien überzeugt. Mal sehen, was sich Matarazzo, der gegen Bochum mit einer Viererkette und einer Mischung aus 4-2-3-1 und einem Rauten-4-4-2 überrascht hatte, sich dieses Mal einfallen lässt.