Beiers Bewerbung mit Nachdruck

Beim Hoffenheimer 2:1 gegen Werder Bremen gelingt Maximilian Beier der nächste Doppelpack. Der 21-Jährige bewirbt sich mit Nachdruck bei Bundestrainer Julian Nagelsmann und träumt von Europa.

Irgendwann sprach dann auch der Held des Abends. Gut gelaunt, klar, nach seinem zweiten Doppelpack in Serie, aber auch gewohnt bescheiden. "Es läuft, aber es ist ja nicht nur mir zu verdanken", kommentierte Beier den zweiten Hoffenheimer Sieg in Folge nach zuvor 14 Partien mit nur einem einzigen Dreier und nimmt als Blaupause für diesen Satz das zweite Tor: "Ein super Zusammenspiel zwischen Flo und Ihlas, ich darf in der Mitte Danke sagen und den Fuß ranhalten."

Tatsächlich hatte Florian Grillitsch Rechtsaußen Ihlas Bebou kurz vor der Pause mustergültig auf die Reise geschickt und dieser nicht weniger handwerklich sauber den Ball dorthin gelegt, wo er hinmuss. Wo aber auch erst einmal ein Stürmer stehen muss, um zu veredeln. Für Beier, Top-Speed 34,45 Stundenkilometer und damit 14.-schnellster Bundesligaprofi, eher kein großes Problem.

"Man ist erstmal nervös, dass man nicht runterfällt"

Untypischer war da schon das 1:0. Da stahl er sich bei einer Ecke von Anton Stach schlau in den Rückraum und schob erstaunlich freistehend zur Führung ein. Fast schon komplizierter schien es, die Jubelei mit den Fans nach Schlusspfiff auf dem Zaun unfallfrei zu überstehen. "Man ist erstmal nervös, dass man nicht runterfällt", sagte Beier

Geradezu euphorische Anfangsphase gegen Werder

Das hat selbstredend auch damit zu tun, dass die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo den befreienden ersten Dreier im Jahr 2024 in der Vorwoche nicht bei irgendwem geschafft hatte, sondern bei Vize-Meister BVB. "Wenn man in Dortmund gewinnt, vor so einer großen Kulisse, dann macht das etwas mit einem", beschrieb Beier die Nachwirkung, die zu einer geradezu euphorischen Anfangsphase gegen Werder führte.

In Schlagdistanz zu Rang sechs

Das nun eingefahrene 2:1 gegen den Tabellennachbarn, um das die TSG in der Schlussphase noch arg zittern musste bis hin zu einem zu unplatzierten Abschluss ihres Ex-Profis Leo Bittencourt in der 97. Minute, versetzt die Hoffenheimer in eine Situation, in der gefühlt vor 14 Tagen kaum zu denken war. Bleiern hing der Dunst der Negativserie über dem Kraichgau, nun liegt man mit drei Punkten Vorsprung auf Rang sieben, der womöglich für das internationale Geschäft reicht, in Schlagdistanz zu Rang sechs, der definitiv für das internationale Geschäft reicht.

"Wir wollen um Europa kämpfen", erklärte Beier selbstbewusst. Vielleicht kommt der Rechtsfüßer noch in der laufenden Saison auf anderem Wege zu internationalen Spielen. Der zweite Doppelpack in Serie ist eine Art Bewerbung mit Nachdruck bei Bundestrainer Julian Nagelsmann. Mit seinen Saisontoren elf und zwölf hat der Hoffenheimer den im DFB-Kader gesetzten Dortmunder Niclas Füllkrug (11) in der Torschützenliste überholt, vor ihm steht aus deutscher Sicht nur noch Deniz Undav (14). Und den wird Nagelsmann bekanntlich definitiv zum nächsten Lehrgang einladen.