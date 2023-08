Beierlorzer: "Das ist kein Managerspiel am Computer"

Nach vier Jahren und Stationen beim 1. FC Köln und Mainz 05 als Cheftrainer sowie bei RB Leipzig als Assistent ist Achim Beierlorzer als Geschäftsführer Sport zum SSV Jahn Regensburg zurückgekehrt. Vor dem Pokalspiel gegen den 1. FC Magdeburg am Montag (18 Uhr) spricht er im großen kicker-Interview (Printausgabe) über Erfahrungen und Ziele.

2017, nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga, übernahm Achim Beierlorzer den SSV Jahn Regensburg als Trainer und machte aus den Oberpfälzern ein Team, das häufig sehr positiv überraschte und attraktiven Fußball spielte. Als Geschäftsführer musste er nun die Scherben nach dem Abstieg in die 3. Liga zusammenkehren und einen komplett neuen Kader bauen, mit dem mittelfristig die Rückkehr in die 2. Liga gelingen soll.

Ziel ist der Aufstieg 2023/24 aber noch nicht. "In unserem Kader stehen 19 neue Spieler aus lauter unterschiedlichen Klubs mit anderen Eindrücken oder Spielphilosophien. So eine Mannschaft einzuspielen und zu einer schlagkräftigen in der 3. Liga zu formen, benötigt Zeit", erklärt der 55-Jährige und sagt: "Deshalb wäre es vermessen zu sagen, wir steigen sofort wieder auf. Das ist ein intensiver und umfangreicher Prozess und kein Managerspiel am Computer."

Comeback als Trainer nicht ausgeschlossen

Beierlorzer erzählt, die Anfrage aus Regensburg als Geschäftsführer sei für ihn überraschend gekommen, ein Comeback als Trainer schließt er nicht kategorisch aus: "Die Geschichte lehrt, dass man nichts ausschließen soll. Es ist toll, dass der Trainer Beierlorzer bleibt, aber eben nicht in dieser Funktion. Es ist hilfreich, manche Aspekte aus der Perspektive eines Trainers zu betrachten. Es ist mir wichtig, Joe Enochs (Jahn-Trainer, Anm. d. Red.) zu unterstützen."

Auf seine Jobs als Trainer beim 1. FC Köln (Juli bis November 2019) und bei Mainz 05 (November 2019 bis Ende September 2020) blickt Beierlorzer unterschiedlich zurück. "Wir haben zu wenige Punkte geholt, das neue Präsidium hatte kein Vertrauen mehr. Das ist unser Geschäft, auch wenn ich mir mehr Zeit gewünscht hätte. Die Zeit war super, auch mit Sportchef Armin Veh und meinen Mitarbeitern", sagt Beierlorzer über die Monate beim 1. FC Köln.

Für Mainz relativiert er: "Wir hatten tolle Siege wie das 5:0 in Bremen oder das 2:0 in Dortmund, aber wechselhafte Ergebnisse. Corona hing wie ein Damoklesschwert über jedem Verein. Es gab den offenen Brief des Teams zum Gehaltsverzicht, Querelen. Das war eine sehr schwierige Geschichte, in der der Trainer den Kopf hinhalten musste. Es gab einen Spielerstreik, den wir als Verein nie hätten zulassen dürfen." Die Frage, ob er sich als Opfer der Umstände sieht, bejaht Beierlorzer.

