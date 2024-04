Beier weckt auch Leverkusens Interesse

Maximilian Beier hat sich mit einer bislang starken Saison und 13 Treffern in die Notizbücher mehrerer Vereine geschossen. Nicht zuletzt der designierte Deutsche Meister Leverkusen hat ein Auge auf den 21-jährigen Angreifer geworfen, der zuletzt erstmals für die Nationalmannschaft berufen worden war. Der Werksklub müsste allerdings aufgrund der in Beiers Vertrag fixierten Ausstiegsklausel über rund 30 Millionen Euro tief in die Tasche greifen.