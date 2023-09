Beier und Woltemade: Sturmduo mit Rückenwind

Erfolgreiche Leihen in der Vorsaison, ein persönlich guter Saisonstart in der Bundesliga und die erste Nominierung für die U-21-Nationalmannschaft: Bei Hoffenheims Maximilian Beier und Bremens Nick Woltemade läuft es aktuell.

Seit geraumer Zeit unterteilt der DFB die Kader der Nationalmannschaften nur noch in Torhüter, Abwehrspieler und die gemeinsame Kategorie Mittelfeld/Angriff. Andernfalls wäre es auch sehr schwierig, Nick Woltemade korrekt einzuordnen. "Das beschreibt es ganz gut. Die Kombination von Mittelfeld und Sturm passt perfekt auf mich. Von daher stehe ich da ganz gut drin", berichtet der 21-Jährige. In Bremen war er zuletzt als Stürmer gefragt. Beim jüngsten 4:0-Erfolg über Mainz 05 kam Woltemade bereits nach knapp 20 Minuten ins Spiel und machte seine Sache sehr ordentlich. In der Vorsaison in Diensten der SV Elversberg war er häufiger auch auf der Achterposition gefragt.

Beier und Woltemade: einige Parallelen

Sehr ordentlich wäre für seine Leistungen dort etwas untertrieben: Woltemade wurde in der 3. Liga zum Spieler der Saison gewählt. Die Leihe ins Saarland hat sich so richtig ausgezahlt für den 1,98 Meter großen Offensivspieler. Die vergangenen Monate mit dem Aufstieg in die 2. Liga und der Rückkehr zu seinem Heimatverein waren für ihn "sehr emotional". Den persönlichen Rückenwind will er jetzt mit in seine ersten U-21-Spiele nehmen. Am Freitagabend (18.45 Uhr) steht in Saarbrücken ein Testspiel gegen die Ukraine an, ehe es am kommenden Dienstag (19 Uhr, jeweils LIVE! bei kicker) im Kosovo bereits um die ersten Punkte in der EM-Qualifikation geht.

Mit Maximilian Beier weiß er einen Sturmpartner im Team, dessen bisheriger Weg einige Parallelen aufweist. Beide gaben 2020 ihr Bundesligadebüt und liefen bis heute zwölf Mal im Oberhaus auf, beide holten sich zuletzt über Leihstationen Spielpraxis, um in dieser Saison wieder oben anzugreifen. Beiers guter Saisonstart in Hoffenheim toppt den seines Kollegen aber nochmal. Nach zwei Einwechslungen und einem Startelfeinsatz stehen für den 20-Jährigen zwei Tore und eine Vorlage bei der TSG Hoffenheim zu Buche. "Besser konnte es für mich gerade nicht kommen", erzählt der Torjäger.

"Es bringt nichts, nochmal an die EM zu denken"

Während sich für Woltemade die Zeit in Elversberg auszahlte, durfte Beier in einer zweijährigen Leihe bei Hannover 96 lernen. "Ich bin nach Hannover gegangen, um Spielpraxis zu sammeln, jetzt mit fast 70 Spielen zurückgekommen nach Hoffenheim und im Profibereich in der 2. Liga Schritt für Schritt angekommen. Der Schritt nach Hannover war sehr wichtig und richtig für mich", sagt Beier, der ebenfalls das erste Mal bei der U 21 dabei ist. Wirklich neu ist das alles aber nicht. "Man kennt sich ja auch vom Gegeneinander-Spielen", so Beier, der mit vielen Kollegen bereits in anderen U-Teams spielte.

Die enttäuschende Europameisterschaft mit dem Vorrunden-Aus im Sommer erlebten die beiden Neulinge nur als Beobachter. "Es bringt nichts, nochmal an die EM zu denken. Die war nicht gut, das muss man so klar sagen. Aber wir wollen neu anfangen, wir haben neue Spieler, einen neuen Kader und wollen das Beste daraus machen", betont Beier.