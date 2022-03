Beier reift in Hannover prächtig

Mit Georginio Rutter und Fisnik Asllani und dem an Hannover verliehenen Angreifer Maximilian Beier hat Hoffenheim gleich drei junge Stürmertalente am Start.

Am Weitesten von den drei 19-jährigen Angreifern ist ohne Frage Georginio Rutter. Der junge Franzose, der im Winter vor einem Jahr aus Rennes zur TSG kam hat eine erstaunliche Entwicklung genommen, sich im Eiltempo einen Stammplatz im Profiteam erobert und weist aktuell die meisten Saisoneinsätze im gesamten Hoffenheimer Kader auf. Aber auch neben diesem Himmelsstürmer haben die Kraichgauer mit Fisnik Asllani und Maximilian Beier weitere Eisen im Feuer

Asllani wurde in diesem Winter fest in den Kreis von Trainer Sebastian Hoeneß aufgenommen. Zuletzt aber bremsten Blessuren und eine Erkrankung die Entwicklung des 19-Jährigen etwas.

Beier nutzt die Pokalbühne eindrucksvoll

Aber auch "ausgelagert" verfügt die TSG über ein weiteres gleichaltriges Talent. Um sich für den weiteren Reifeprozess die so wichtige Spielpraxis zu holen, war Maximilian Beier im Sommer an den Zweitligisten Hannover 96 verliehen worden. Diese Rechnung geht auf. Aktuell kann Beier bereits auf 21 Einsätze in der 2. Liga (zwei Tore) zurückblicken, zudem ist der junge Stürmer auch im DFB-Pokal auffällig geworden. Während Hoffenheim bereits im Achtelfinale an Freiburg scheiterte (1:4) steht Beier mit Hannover im Viertelfinale gegen RB Leipzig. Auf dem Weg dorthin hatte Beier sich mit vier Treffern und einem Assist sehr verdient gemacht.

Den ersten Doppelpack schnürte er in der 2. Hauptrunde beim 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf, bei dem er zudem auch noch einen Assist sammelte. Aber auch im Viertelfinale gegen Erstligisten Borussia Mönchengladbach schlug Beier erneut mit zwei Tore zu, Hannover warf Gladbach ebenfalls mit 3:0 aus dem Wettbewerb. Da scheint also das nächste hoffnungsvolle Stürmertalent der Kraichgauer heranzureifen.

Ist Beier im Sommer reif?

Beier, der in Brandenburg an der Havel geboren wurde, war 2018 aus dem Nachwuchs von Energie Cottbus zur TSG gekommen. Sein Vertrag bei der TSG läuft noch bis 2024. In diesem Sommer wird Beiers Situation und Perspektive in Hoffenheim neu bewertet werden. Ist er dann reif genug, um sich bei der TSG durchzusetzen? Oder benötigt er noch eine weitere Reifezeit anderswo? Die finale Bewertung wird sicherlich auch davon abhängen, wie sich Asllani bis dahin entwickelt. Rutter dagegen steht nach derzeitigem Stand bereits über den Dingen.

Übrigens hat Hoffenheim mit Konstantinos Stafylidis noch einen weiteren Leihspieler im Viertelfinale des DFB-Pokals am Start. Der an den VfL Bochum verliehene griechische Außenverteidiger empfängt mit dem VfL TSG-Bezwinger Freiburg.