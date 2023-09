Beier kommentiert sein Tor: "Ich dachte, das wird nichts"

Mit seinem Treffer brachte Maximilian Beier (20) die TSG Hoffenheim gegen Wolfsburg auf die Siegerstraße. Dabei hatte der Youngster im Moment des Abschlusses noch so seine Zweifel.

Bereits beim furiosen 3:2-Auswärtssieg in Heidenheim hatte Maximilian Beier seine Einwechslung mehr als gerechtfertigt, den Anschlusstreffer besorgt und jenen Elfmeter herausgeholt, den Andrej Kramaric zum späten Erfolg verwandelte. Damit hatte sich der 20-Jährige auch in den Fokus seines Trainers gespielt. Eine Woche später feierte der Ex-Hannoveraner nun sein Bundesliga-Startelfdebüt - und wusste erneut zu überzeugen.

Es lief die 60. Spielminute im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, da flankte der frisch eingewechselte Robert Skov den Ball flach in Richtung des zweiten Pfostens. Beier stand goldrichtig, schloss sofort mit dem ersten Kontakt ab und wunderte sich dann etwas, dass die Kugel zum 2:1 für Hoffenheim in die Maschen rutschte. "Im ersten Moment dachte ich: 'Das wird nichts'", gestand der Angreifer nach dem Abpfiff gegenüber "Sky", hatte er das Spielgerät doch gar nicht richtig erwischt. "Aber vielleicht war es so genau perfekt, wenn ich den so treffe."

Beier sammelt aktuell viele Pluspunkte

Für Beier ist es der dritte Scorer-Punkt im dritten Bundesligaspiel, wobei ihm Pellegrino Matarazzo bei der Auftaktniederlage in Freiburg (1:2) lediglich einen Kurzeinsatz gegönnt hatte. Ein Kurzeinsatz, dem vorerst längere folgen könnten. Denn trotz der Verpflichtung von Mergim Berisha sammelt der Youngster aktuell viele Pluspunkte. Neben seinen Qualitäten vor dem Tor macht er auch mit seiner Ballbehandlung und allen voran mit seinem Tempo auf sich aufmerksam.

Bodenständig bleibt er trotzdem. „Ich freue mich. Im Moment läuft es gut. Der Trainer hat mich aufgestellt und ich probiere, mein Bestes zu geben. Ich kann mich nicht beschweren", so Beier, der seiner Mannschaft gegen Wolfsburg keinen guten Start attestierte. "Am Anfang war es ein bisschen zäh", analysierte der Stürmer. "Wolfsburg ist auch keine schlechte Mannschaft, die haben es super gemacht, muss man sagen, sie standen gut dagegen."

Brooks trifft gegen Ex-Klub: "Ich kann keine Rücksicht nehmen"

Brustlöser aus Hoffenheimer Sicht war der Ausgleich durch John Anthony Brooks, der kurz vor dem Pausenpfiff im gegnerischen Strafraum mutterseelenallein gelassen worden war und einschieben durfte (45.+2) - ausgerechnet gegen den Verein, für den der Innenverteidiger fünf Jahre lang aktiv war.

"Natürlich tut mir es mir für die (Wolfsburg, Anm. d. Red.) leid. Aber ich kann keine Rücksicht nehmen, gegen wen ich Tore schieße. Jetzt habe ich es heute gegen die gemacht", bilanzierte der 30-jährige Torschütze. "Es freut mich, dass ich meiner Mannschaft damit helfen konnte und wünsche Wolfsburg natürlich ab jetzt alles Gute." Zwischen 2017 und 2022 hatte Brooks 146 Pflichtspiele für die Niedersachsen bestritten.

Durch den Sieg hat die TSG punktemäßig zu Wolfsburg aufgeschlossen. Der Start mit sechs Zählern aus drei Spielen lässt sich inzwischen durchaus sehen. Nach der Länderspielpause treffen die Kraichgauer am Samstag, 16. September (15.30 Uhr) auswärts auf den 1. FC Köln.