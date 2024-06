Beier im Interview: "Vor einem Jahr habe ich davon nicht einmal geträumt"

In die EM-Vorbereitung startete Maximilian Beier als der vermeintlich 27. Mann und erster Streichkandidat. Spätestens sein beherzter Joker-Auftritt beim 0:0 gegen die Ukraine hat die Situation verändert. Der kicker sprach mit dem 21-jährigen Hoffenheimer über seine Perspektive.

Starkes Debüt am Montag gegen die Ukraine - und bei der EM doch dabei? Maximilian Beier. IMAGO/MIS

Unmittelbar nach ihrem starken Nationalelf-Debüt in Nürnberg wirkten sie glücklich und regelrecht aufgekratzt. Wie war die erste Nacht nach den großen Emotionen?

Maximilian Beier (21): Ich habe super geschlafen und bin mit einem guten Gefühl aufgewacht. Ich hatte aber schon noch den einen oder anderen Gedanken an das Spiel, vor allem an meine beiden Torschüsse, und habe mich gefragt, weshalb sie nicht reingegangen sind.

Sie sind im Vorfeld von vielen Experten als erster Streichkandidat angesehen worden - wie sind Sie die Vorbereitung angegangen?

Ganz locker tatsächlich. Natürlich einerseits ganz klar mit dieser Herangehensweise: Wenn ich schon da bin, will ich auch alles geben, um bei der EM dabei sein zu dürfen. Aber ich habe auch die Lockerheit aus der Saison mit hierhergenommen und das Wissen: Ich bin hier, weil ich eine gute Saison gespielt habe. Den Schwung wollte ich mitnehmen.

Den ersten Anruf vom Bundestrainer gab es bereits im Oktober. Maximilian Beier

Was hätten Sie demjenigen gesagt, der Ihnen diese Entwicklung vor rund einem Jahr prognostiziert hätte?

Ganz ehrlich, ich hätte es nicht geglaubt. Vor einem Jahr war gerade meine zweite Leihe bei Hannover in der 2. Liga zu Ende gegangen. Das war eine unheimlich wichtige Zeit für mich, weil ich innerhalb von zwei Jahren 60 Spiele bestreiten konnte, wichtige Praxis gesammelt habe. Es war eine extrem schöne Zeit, die unheimlich wichtig für meine Entwicklung war. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es danach so schnell geht.

Sie waren bereits beim März-Lehrgang dabei, blieben aber ohne Einsatz. War der EM-Traum ab da erstmals real?

Erstmals im Kopf hatte ich den Traum sogar schon eher. Den ersten Anruf vom Bundestrainer gab es bereits im Oktober des letzten Jahres, da hat er mir gesagt, dass ich einen richtig guten Saisonstart hatte und so weitermachen soll - dann würden sich vielleicht Türen öffnen. Und wie gesagt: Das waren Türen, von denen ich vor einem Jahr nicht mal geträumt hätte, dass sie aufgehen könnten.

Was waren Ihre Träume, als Sie mit zwölf Jahren in das NLZ von Energie Cottbus gewechselt sind?

Das war eine harte Zeit, weil ich, so früh von zu Hause weg, lange Zeit Heimweh hatte. Es war der richtige Schritt, hat sich anfangs aber falsch angefühlt, und ich hatte den Traum, Bundesligaspieler zu werden. Die A-Nationalelf ist ein Riesentraum.

Und die Heim-EM? Nach dem Spiel gegen Griechenland wird der Bundesliga den endgültigen Kader benennen.

Die Heim-EM ist das Nonplusultra. Mehr geht ja nicht. Außer vielleicht eine Heim-WM …

Ich habe das 7:1 gegen Brasilien zu Hause in meinem Kinderzimmer geschaut. Maximilian Beier

Verspüren Sie Druck seit Ihrem Debüt, jetzt auch unbedingt dabei bleiben zu wollen? Verspürten Sie Druck durch den Anruf von Nagelsmann im Oktober?

Nein, gar nicht. Druck kann ich generell sehr gut ausblenden, und die beiden Situationen sind sogar ganz gut miteinander vergleichbar: Ich habe auch im Oktober nicht gedacht, ich muss, ich muss.

Sondern?

Ich dachte, wenn ich jetzt schon den Anruf bekomme, dann ist was möglich. Es hat bei mir extreme Lust und Gier erweckt, mehr zu wollen. Aber ich habe mich nicht unter Druck gesetzt gefühlt. Und genauso ist es auch jetzt. Aber natürlich ist das Gefühl ein besonderes.

Was ist so besonders?

Ich hatte zwar jetzt eine gute Bundesliga-Saison, aber natürlich ist die Nationalelf nochmal was ganz anderes, da sind Leute, die ich seit Jahren kenne, überwiegend aus dem Fernsehen. Ich erinnere mich noch sehr genau an die WM 2014. Ich habe das 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien zu Hause in meinem Kinderzimmer geschaut, mein Vater saß nebenan im Wohnzimmer. Bei jedem Tor bin ich zu ihm rüber gerannt und war irgendwann ganz schön aus der Puste. Wenn dann plötzlich im Training Thomas Müller zu mir sagt, 'dreh auf' oder 'lass klatschen', dann ist das schon krass und noch etwas geiler.

Vorausgesetzt, Sie werden tatsächlich nominiert: Wann wäre es eine gute EM für die deutsche Elf?

Wenn wir sie gewinnen. Wenn man dabei ist, will man doch nicht im Viertel- oder Halbfinale rausfliegen.