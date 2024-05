Beier gibt seinen EM-Traum nicht auf

Mit zwei Treffern beim 6:0 in Darmstadt hat sich Hoffenheims Maximilian Beier nochmal so richtig ins Rampenlicht gespielt. Der Stürmer träumt weiterhin von einer Nominierung für die Heim-EM.

Er stand schon im vergangenen März im Kader, kam in den Länderspielen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) aber nicht zum Einsatz. Dennoch hat der 21-Jährige aus dem Kraichgau seinen Traum, bei der im kommenden Juni beginnenden Europameisterschaft in Deutschland doch noch dabei sein zu können, nie aufgegeben. Springt der Jungprofi noch auf den EM-Zug auf?

Gerade vom Verletzungspech der beiden Bayern-Angreifer von Serge Gnabry, den ein Muskelbündelriss im Oberschenkel um die Teilnahme am kontinentalen Kräftemessen bringen wird, und Leroy Sané, der angesichts Schambeinproblemen um eine rechtzeitige Gesundung und volle Fitness bis dahin kämpft, könnte der Hoffenheimer profitieren. Der Traum sei "sehr groß", meint der TSG-Stürmer. "Ich freue mich natürlich, dass ich eine so gute Leistung zeigen konnte. Schauen wir mal."

"Das haben wir gut ausgenutzt"

In Südhessen erzielte Beier die Treffer zum 2:0 und 5:0. Besonders das erste, das er nach einem langen, exakten Flugball von Pavel Kaderabek hinter die Darmstädter Abwehr erzielte, habe ihm "sehr gut gefallen. Das war ein schöner Ball von Pavel". Man habe die Gastgeber an ihren Schwachstellen attackiert und gewonnen. "Wir haben gesehen, dass die Kette von Darmstadt sehr hoch stand. Ihlas (Bebou, Anm. d. Red.) und ich sind halt zwei schnelle Spieler. Das haben wir gut ausgenutzt."

Spätestens am Donnerstag wird der Angreifer Klarheit haben. Sollte es nicht reichen, darf er davon ausgehen, dass er nach der Heim-EM gute Perspektive für die zukünftige Auswahl hat. Seine persönliche Zukunft, so hatte man in den Wochen vor Darmstadt den Eindruck, beschäftigte Beier zuletzt mehr als erwünscht. Der Angreifer wirkte etwas fahrig und unkonzentriert. Die Frage, ob er zur EM eingeladen wird, oder, ob er die TSG im Sommer per Ausstiegsklausel von mindestens 30 Millionen Euro oder mehr verlässt, waren wenig hilfreich. Ein potenzieller Interessent wäre Bayer Leverkusen. Wenn Adam Hlozek den Meister verlassen sollte.