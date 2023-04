Beier gibt Hannover "den richtigen Push"

Hannover feierte gegen Sandhausen den ersten Dreier nach neun sieglosen Partien. Ein Befreiungsschlag für die Niedersachsen?

Das Team von Chefcoach Stefan Leitl feierte mit dem 3:1 gegen den SV Sandhausen den ersten Sieg im Jahr 2023. Es war ein hartes Stück Arbeit für die Niedersachsen, auch mental. Teile der Fanszene verließen bereits zum Anpfiff das Stadion, der Rest verhöhnte das Team bis zum 1:1. 96 gewann nur aufgrund einer deutlichen Steigerung in der zweiten Hälfte.

Torhüter Ron-Robert Zieler hofft nun auf eine Signalwirkung des Heimerfolgs. "Ich bin ehrlich: Wir waren verunsichert, haben nicht vor Selbstvertrauen gestrotzt. Ich kann den Unmut der Zuschauer auch verstehen", sagt der 34-Jährige. "Gerade nach der Derby-Niederlage in Braunschweig ist die Frustration bei den Fans sehr groß. Aber die Mannschaft braucht die Unterstützung der Fans. Das ist sehr wichtig. Es liegt an uns, das Vertrauen der Fans wieder zurückzugewinnen. Und das klappt nur, wenn wir so spielen wie in der zweiten Hälfte gegen Sandhausen."

"Durch das 1:1 waren wir alle heiß"

"Man hat gemerkt, dass viele Dinge noch nicht aus den Kleidern waren", kommentierte Trainer Leitl die gruselige erste Halbzeit. Alles änderte sich, als Maximilian Beier in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum Ausgleich traf, nachdem Sandhausen bereits in der 14. Minute durch Christian Kinsombi in Führung gegangen war. "Durch das 1:1 waren wir alle heiß und wollten direkt wieder raus", wird der 20-jährige 96-Torschütze auf der Vereinswebsite zitiert. "Es hat uns in der Halbzeit noch mal den richtigen Push gegeben."

"Der Wille, das Spiel zu drehen, war absolut erkennbar"

Es habe in der Halbzeitpause eine "Super-Energie von den Jungs" geherrscht, sagte der Coach. "Der Wille, das Spiel zu drehen, war absolut erkennbar", berichtete Leitl. Es folgte eine klare Leistungssteigerung in Hälfte zwei - mit dem langersehnten Erfolg. Es war der erste Sieg der Niedersachsen seit November.

Nun geht es zum Hamburger SV

"Innerlich ist schon eine Erleichterung da. Die drei Punkte sind immens wichtig, und die Mannschaft hat viel investiert, auch wenn die erste Hälfte von uns alles andere als gut war", sagt Zieler. "Aber der Ausgleich vor der Halbzeit hat uns brutal gutgetan. Und in der zweiten Hälfte waren wir deutlich besser im Spiel und haben dann auch verdient gewonnen." Beier fügt an: "Wir alle haben so einen Sieg jetzt mal gebraucht."

Schließlich werden die nächsten Aufgaben am Samstag beim Hamburger SV und am Freitag danach gegen Heidenheim deutlich schwerer zu lösen sein.