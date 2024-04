Beier, Bebou, Kramaric oder Weghorst? Matarazzos Qual der Wahl

Pünktlich zum Saisonendspurt kommen neben dem konstantesten Angreifer der TSG Hoffenheim, Maximilian Beier, auch die anderen Offensivkräfte in Schwung. Was Pellegrino Matarazzo vor eine komplizierte Aufgabe stellt.

Denn er muss sich für zwei bis drei Angreifer entscheiden bis zum Samstag, wenn die Kraichgauer bei Mainz 05 gefordert sind (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Schließlich kommt es bei aller offensiven Qualität auch auf die richtige Balance an. Das hat das 3:1 gegen den FC Augsburg einmal mehr verdeutlicht. Nach der gelungenen Anfangsphase war es nämlich vornehmlich die geschlossene Defensivleistung, die ausschlaggebend war für den Dreier gegen den direkten Konkurrenten im Rennen um Europa. Das wird Matarazzo bedenken, wenn er seine Startelf für das Gastspiel in Rheinhessen zusammenstellt.

Beier dürfte als 13-Tore-Stürmer gesetzt sein, auch wenn der 21-Jährige gegen Augsburg in Sachen Offensivaktionen eher unter dem Rader lief. Zumal der Youngster sich als fleißiger Arbeiter und Anläufer bei gegnerischem Ballbesitz stets vorbildlich verhält. Dass Andrej Kramaric und Wout Weghorst ihre zwei respektive drei Monate dauernden Torflauten beendet haben, macht sie streng genommen eigentlich zu den beiden weiteren Verdächtigen in der offensiven Dreierreihe, wobei der Kroate hier eher von der Zehnerposition aus agiert. Denkbar wäre allerdings auch, Weghorst als Zielspieler ins Sturmzentrum zu setzen, flankiert von den schnellen Beier und Ihlas Bebou, der gegen Augsburg ebenfalls getroffen hatte. Der Charme dieser Option: Das durchaus gefürchtete Mainzer Mittelfeldpressing könnte die TSG so mit Chipbällen auf Weghorst umspielen und liefe weniger Gefahr, den Nullfünfern Umschaltszenen zu ermöglichen.

Matarazzo hat nicht nur offensiv viele Optionen

Doch ob Matarazzo Kramaric opfert? Seine Auswechslung am Sonntag goutierte der Kroate sichtlich nicht - überinterpretieren sollte man die Reaktion des 32-Jährigen jedoch keineswegs, der als ehrgeiziger Heißsporn gilt und am liebsten immer 90 Minuten auf dem Feld sein möchte. Taktisch jedenfalls war der Tausch gegen den defensiveren Umut Tohumcu in der 74. Minute nachvollziehbar, am Ende ging Matarazzos Plan auf. Eine weitere Option mit defensiverer Ausrichtung: Zwei Spitzen zu stellen und den dynamischen Anton Stach von der Doppelsechs auf die Zehn vorziehen, weil der Coach mit den zurückgekehrten Grischa Prömel und Dennis Geiger in der Schaltzentrale mittlerweile wieder auf ein großes Angebot zurückgreifen kann. Nicht nur offensiv also hat Matarazzo die Qual der Wahl.