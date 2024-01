"Beidfüßig stark": Nach Anselm kommt auch Lopes Cabral zur Viktoria

Die Kölner Viktoria hat nach der Verpflichtung von Tobias Anselm gleich nachgelegt auf dem Transfermarkt und am Wochenende einen Erfurter Flügelflitzer hinzugeholt.

Innerhalb von zwei Tagen hat die Viktoria zwei Neue verpflichtet: Dem 23-jährigen Österreicher Anselm, der auf Leihbasis vom Linzer ASK und als Option für das Sturmzentrum kommt, folgte am Sonntag für die Linksverteidigerposition Sidny Lopes Cabral. Der 21-jährige Kapverdier, der bei Feyenoord Rotterdam und Twente Enschede ausgebildet wurde, stößt von Regionalligist Rot-Weiß Erfurt an die "schäl Sick" hinzu. Über die Ablösemodalitäten haben die Vereine Stillschweigen vereinbart.

Vor knapp zwei Jahren war Lopes Cabral aus der U 21 des schwedischen Erstligisten Helsingborg IF an den Erfurter Steigerwald gewechselt und lieferte in 52 Partien 13 Torbeteiligungen für die Thüringer ab. "Ich hatte zweieinhalb schöne Jahre in Erfurt und möchte mich nun bei Viktoria beweisen", wird der Kölner Neuzugang auf der Website der Rheinländer zitiert - und möchte "meine Stärken - mein Tempo, meine Arbeit gegen den Ball - auch in Zukunft auf den Platz bringen".

Im vergangenen Oktober debütierte der Kapverdier, der auch die niederländische Staatsbürgerschaft besitzt, für die Nationalelf seines afrikanischen Vaterlandes. Auf Klubebene schlägt Lopes Cabral nun beim Drittliga-Zwölften ein neues Kapitel auf, sein Trikot wird mit der Nummer 5 beflockt.

"Er ist beidfüßig stark und vielseitig einsetzbar"

Stephan Küsters, Sportlicher Leiter bei den Kölnern, sagte, dass der Verein "Sidny schon länger im Auge" hatte. "Er ist beidfüßig stark und somit vielseitig einsetzbar, kann auf der linken und auf der rechten Schiene spielen", so Küsters. "Er hat ein gutes Tempo und passt damit genau in unsere Spielweise."

Die Viktoria startet am Dienstagabend mit einem Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen (19 Uhr, LIVE! bei kicker) ins neue Kalenderjahr. Das Heimduell mit dem 1. FC Saarbrücken war am Wochenende dem Wintereinbruch zum Opfer gefallen.