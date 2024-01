"Beides Fehlentscheidungen": Riemann sauer über die BVB-Elfmeter

In der aktuellen Folge des Podcasts "kicker meets DAZN" ist Manuel Riemann zu Gast. Bochums Nummer 1 spricht unter anderem über die Partie in Dortmund sowie eine mögliche Karriere in einer anderen Sportart.

Natürlich ging es gleich zu Beginn des Gesprächs zwischen Riemann und Alex Schlüter und Benni Zander über Bochums 1:3 vom Wochenende in Dortmund. Gleich zwei Elfmeter bekam der BVB - zwei Fehler aus Sicht des VfL-Torwarts. "Wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht, am Ende hat Dortmund über die individuelle Qualität gewonnen. Und die beiden Elfmeter, da bin ich auch vielleicht alleine mit der Meinung, das sind beides Fehlentscheidungen, da bleibe ich dabei", stellt der 35-Jährige klar.

Direkt nach drei Minuten legte sich Donyell Malen den Ball am grätschenden Riemann vorbei und kam dann zu Fall. "Er tritt mir auf den Oberschenkel und mein Bein liegt auf dem Boden. Ich will ja auch irgendwie mein Tor verteidigen. Ich räume ihn nicht ab, sondern er tritt mir mit den Stollen auf den Oberschenkel", schildert der Torwart seine Sicht der Dinge. Niclas Füllkrug war es egal, er stellte auf 1:0.

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich sowie dem zweiten Füllkrug-Tor gab es kurz vor dem Ende noch einen Elfmeter für den BVB (Füllkrug machte sein drittes Tor). Jamie Bynoe-Gittens wurde im Strafraum von Cristian Gamboa zu Fall gebracht, so weit, so klar. Für Riemann lag aber in der Entstehung eine Regelwidrigkeit vor: "Dem geht ein Handspiel voraus, was in dem Fall ganz klar zum Vorteil von 'Lücke' (Füllkrug, d.Red.) ist. Und dementsprechend darfst du den Elfmeter nicht geben." Der Angreifer bekam den Ball auf den rechten Arm, kontrollierte anschließend den Ball und spielte auf Bynoe-Gittens weiter.

Ex-Profis zum VAR? Riemann ist klar dafür

Aufgrund der mittlerweile immer wieder diskutierten Entscheidungen gibt es nun auch den Test, dass ehemalige Profis mit im Kölner Keller sitzen und den VAR unterstützen - Sebastian Kneißl gab hier den Debütanten. "Ich finde, das ist absolut die richtige Entscheidung. Bei allen Sachen, nicht nur bei Foul, gerade beim Handspiel. Ich finde, wir entwickeln uns da im Fußball in eine Richtung, die mir persönlich als Fußballer durch und durch nicht so gut gefällt", hat Riemann dazu eine klare Meinung. "Ein Spieler, der das selber oft erlebt hat, kann das besser beurteilen als einer, der das nicht so oft erlebt hat."

Aber neben Schiedsrichtern und den Entscheidungen ging es im Gespräch natürlich auch um andere Themen. Unter anderem über Riemanns Zweitsportart nach Fußball. "Ich schaue tatsächlich alles. Ich gucke Handball, ich gucke American Football, ich gucke Tennis, auch Basketball", so der Keeper, der sogar einer Aufgabe als Kicker im Football nach seiner Karriere nicht abgeneigt wäre: "Wenn ich irgendwo die Chance hätte, würde ich es machen, weil ich es geil finde."

Was Riemann sonst zum Beispiel zum Fan-Protest, den Elfmetern von Niclas Füllkrug oder seinen vielen Ballaktionen sagt, erfahren Sie in der aktuellen Folge "kicker meets DAZN".

