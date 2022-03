"Beiderseitiger Wunsch" geht in Erfüllung: Hiller verlängert bei 1860 München

Der TSV 1860 München hat Marco Hiller an sich gebunden. Der Stammtorhüter unterzeichnete einen neuen Vertrag.

Hiller ist ein Eigengewächs der Giesinger, seit seinem 11. Lebensjahr spielt der Keeper für den ehemaligen Bundesligisten. Nun hat der heute 25-Jährige seinen Vertrag verlängert, für wie lange, teilte der TSV nicht mit.

"Marco hat bereits vor längerer Zeit ein klares Bekenntnis zum TSV 1860 München abgegeben. Ich bin froh, dass wir es nun dank der stetigen Unterstützung der gesamten Löwenfamilie und unserer beiden Gesellschafter geschafft haben, den beiderseitigen Wunsch nach einer langfristigen Zusammenarbeit vertraglich zu fixieren", wird Sportchef Günther Gorenzel in einer Mitteilung zitiert. Hiller sei "ein absoluter Leistungsträger" und Teamplayer. "Ich bin sicher, dass er sich auch künftig noch entwickeln wird und damit noch wertvoller für das Team werden wird, als er es eh schon ist.“

Der Verein ist nicht nur meine sportliche Heimat, sondern für mich was ganz Besonderes. Marco Hiller

Hiller, der aus Gröbenzell bei Fürstenfeldbruck stammt, durchlief in den 2010er Jahren sämtliche Jugendmannschaften der Löwen, ehe er 2017 nach dem Absturz in die Regionalliga sein Profi-Debüt gab. Seitdem ist der 1,89 Meter große Schlussmann nicht aus dem Tor der Giesinger wegzudenken. In dieser Spielzeit lief er in 28 Drittliga-Matches auf (kicker-Note 2,84), lediglich eine Rot-Sperre zu Beginn der Saison verhinderte, dass er in allen Punktspiel-Partien auf dem Feld stand.

"Ich spiele nun schon seit 14 Jahren bei Sechzig, der Verein ist nicht nur meine sportliche Heimat, sondern für mich was ganz Besonderes", sagt Hiller. "Daher bin ich auch total überzeugt und sehr glücklich damit, meinen Vertrag, trotz sehr attraktiver Offerten, auch gerade in dieser Phase der Saison zu verlängern."