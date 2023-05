"Beide Seiten wollen": Bleibt Schröder bei den Lakers?

Für Dennis Schröder ist die NBA-Saison vorbei, die Zukunft aber noch nicht geklärt.

Schröder würde gerne auch in der kommenden Saison für die Los Angeles Lakers spielen. "Das ist Zukunftsmusik. Also ich glaube, beide Seiten wollen natürlich", sagte der 29 Jahre alte Braunschweiger der dpa nach dem Play-off-Aus gegen die Denver Nuggets auf die Frage, ob er sein letztes Spiel im Trikot des Rekordmeisters absolviert habe.

Sein Head Coach Darvin Ham sei wie ein Familienmitglied für ihn und er wisse natürlich, "dass ich immer weiter für ihn spielen würde. Keine Frage", so DBB-Kapitän Schröder weiter. Die Lakers müssten aber erst mal die Gesamtsituation mit vielen auslaufenden Verträgen in den Griff bekommen. "Im Sommer, wenn die Free Agency passiert, dann wird mein Agent und Berater mit denen sprechen. Und dann gucken wir mal", sagte der Point Guard, der im vierten Spiel gegen die Nuggets (111:113) in der Starting Five stand und auf 13 Punkte kam.

Zweites Lakers-Kapitel - WM in Fernost

Schröder spielte in der zu Ende gehenden Saison zum zweiten Mal in seiner Karriere für die Lakers. Nach seiner unbefriedigender erster Zeit beim 17-maligen Meister in der Saison 2020/21 und Einsätzen für die Boston Celtics und die Houston Rockets war er in dieser Spielzeit fester und wichtiger Bestandteil der Mannschaft um LeBron James und Anthony Davis.

In diesem Sommer bestreitet Schröder zudem mit der deutschen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft in Fernost. Im japanischen Okinawa geht es in der Gruppenphase gegen die Gastgeber, Australien sowie Finnland.