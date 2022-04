Bei Widmer gibt Mainz Entwarnung, Burkardt "braucht jede Stunde"

Am Freitagmorgen trainierte Mainz 05 erstmals vor der englischen Woche wieder komplett, jedenfalls soweit es der Gesundheitsstand der Spieler zuließ. Jonathan Burkardt kann bisher nur individuell belastet werden.

Sorgenkind Burkardt war am Mittwoch mit einer Muskelverhärtung von der U 21 des DFB zurückgekehrt. "Es ist gut, dass wir erst am Sonntag spielen. Er wird jede Stunde brauchen", sagte Trainer Bo Svensson. Besser sieht die Lage bei Silvan Widmer aus, der beim Spiel der Schweizer Nati in England einen Tritt von hinten in die Beine erhalten hatte. Er war am Freitag wieder im Mannschaftstraining, sein Einsatz in Mönchengladbach scheint nicht gefährdet.

Offen ist, wie sich Jae-Sung Lee von den Strapazen erholen wird, der zweimal 90 Minuten für die Nationalmannschaft Südkoreas spielte und viele Flugkilometer in den Knochen hat. Als Alternative steht Jean-Paul Boetius zur Verfügung, der sich im Training am Mittwoch lediglich leicht verletzt hatte.

Ersetzen muss Mainz bei der Borussia (Sonntag, 17.30 Uhr, LIVE! kicker) Dominik Kohr, der wegen der fünften Gelben Karte gesperrt ist. Für ihn wird vermutlich Leandro Barreiro an der Seite von Anton Stach spielen. Svensson ist gespannt, wie die Entwicklung des Neunationalspielers weitergeht, der überall im Fokus steht. "Ich habe sein Länderspiel nicht gesehen, weil ich mir etwas anderes angeschaut habe. Jetzt sind insgesamt mehr Augen auf ihn gerichtet, bisher konnte er sich ein bisschen im Schatten bewegen", betonte der FSV-Trainer.

Die Partie in Gladbach ist das erste von drei Mainzer Auswärtsspielen nacheinander. Am Mittwoch gastieren die 05er zum Nachholspiel beim FC Augsburg und am Samstag danach beim 1. FC Köln. "Drei Spiele in acht Tagen ist außergewöhnlich. Zudem ist der Punktabstand in der Tabelle nicht sehr groß", sagte Svensson. Um dort Boden gutzumachen, müsste der 1. FSV Mainz 05 allerdings seine Auswärtsbilanz verbessern. Während der Klub in der Heimtabelle Dritter ist, rangiert er im Auswärtsklassement auf Platz 17. Michael Ebert