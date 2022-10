Bei Wanner-Debüt: Die Bayern unterliegen dem Club

Die Regionalliga Bayern geht in die 18. Runde. Bereits am Freitag gewann der 1. FC Nürnberg das Duell der Profi-Reserven gegen den FC Bayern München, für den auch Top-Talent Paul Wanner nichts ausrichten konnte. Zudem setzte sich der FC Augsburg II spät gegen die SpVgg Ansbach durch. Der FV lllertissen ärgerte Türkgücü München.

Bei den Profis kam er bereits zum Einsatz, bei den Amateuren war es am Freitag gegen die Reserve des 1. FC Nürnberg soweit: Bayern-Top-Talent Paul Wanner stand das erste Mal in der Regionalliga auf dem Platz, sah im Münchner Regen allerdings einen unglücklichen Auftritt seiner Elf. Den Gästen reichte schon die erste Chance zum ersten Tor: Muteba bekam im Strafraum zu viel Platz, Nischalkes Abschluss konnte von einem Bayern-Bein nicht mehr von der Linie gekratzt werden - 1:0 für den Club (3.). Im Anschluss taten die Bayern mehr fürs Spiel und hatten bis zur Pause Chancen, nach einem Eckball landete so ein Kopfball auf der Latte. Der Club blieb bei Gegenstößen gefährlich. Dennoch war die Führung zur Pause etwas glücklich. Und Wanner? Agierte unauffällig, zeigte vereinzelt seine feine Technik.

Nach Wiederanpfiff drängten die Bayern auf den Ausgleich, nach einer Hereingabe klärte ein Club-Akteur an die eigene Latte. Das verdiente 1:1 fiel nach rund einer Stunde, Copado machte es im Strafraum stark, löste sich von seinem Gegner und traf platziert ins lange Eck (59.). Der Club aber, der zu jeder Zeit Gefahr ausstrahlte, antwortete mit einem Doppelschlag: Nach einer Freistoßhereingabe war Menig aus kurzer Distanz mit dem 2:1 zur Stelle (73.), dann jagte Loune bei einem der vielen Gegenstöße einen zweiten Ball zum 3:1 in die Maschen (76.). Die Schlussoffensive der Hausherren brachte nichts mehr ein, Copado vergab die beste Gelegenheit. Wanner übrigens ging, mit Gelb belastet, rund 20 Minuten vor dem Ende vom Feld. Die Hauptrolle an diesem Tag spielten andere - der Matchplan der Gäste ging völlig auf.

Mit dem FC Augsburg II war am Freitag eine weitere Profi-Reserve gegen die SpVgg Ansbach gefordert. Einen munteren Beginn gab es auch hier zu sehen: Die Heimelf erwischte einen Traumstart, ging durch Baumgärtner, der Keeper Schiefer tunnelte, mit der ersten Chance in Führung (1.). Doch die Antwort der Ansbacher folgte umgehend durch Manz (6.) - auch das die erste Gelegenheit der Gäste. Auch in den Folgeminuten waren beide nahe dran an Treffer Nummer zwei. Anschließend beruhigte sich das Geschehen, erst wieder in der Schlussphase von Durchgang eins traten beide Teams offensiv gefährlich in Erscheinung. In Halbzeit zwei war die Heimelf das gefährlichere Team, traf unter anderem nur Aluminium. Die Entscheidung für die Hausherren fiel erst spät: Der eingewechselte Keereerom traf nach einem Steilpass zum 2:1 ins lange Eck (87.), schon in der Nachspielzeit musste Cheon den Ball nach einer Eroberung nur mehr über die Linie schieben (90.+3).

In der letzten Freitagspartie düpierte der FV Illertissen das zuletzt formstarke Türkgücü München mit einem 2:0-Erfolg. Einen verhaltenen Beginn gab es hier zu sehen, die Heimelf ging Mitte der Hälfte nach einem Gegenstoß in Führung, Glessings Hereingabe landete über dem Keeper hinweg zum 1:0 in den Maschen (22.). Kurz darauf verpasste Teranuma, das 2:0 nachzulegen, sodass stärker werdende Gäste in der Phase vor der Pause Chancen auf den Ausgleich hatten. Nach Wiederanpfiff blieb das Geschehen lange offen, erst in den Schlussminuten setzte die Heimelf den entscheidenden Stich: Pöschl spitzelte eine Hereingabe aus kurzer Distanz zum 2:0 ins Netz (90.).

Haching und FWK im Fernduell um die Spitze

Der Samstag beginnt dann mit dem Fernduell um die Spitze zwischen Primus Unterhaching und Top-Verfolger Würzburger Kickers. Die Wagner-Elf ist bei Kellerkind TSV Rain/Lech zu Gast. Die Rollen dürften klar verteilt sein. Mit Blick auf die Offensivschwäche der Hausherren - lediglich elf Treffer stehen dem TSV bislang zu Buche - dürfte es Rain gegen die beste Defensive der Liga besonders schwer haben.

Gegen eine Überraschung in Rain hätten die Würzburger Kickers wohl sicher nichts einzuwenden. Bei einer Niederlage von Unterhaching könnten die Kickers wieder die Tabellenführung übernehmen. Dafür müsste man allerdings zunächst die Hürde beim TSV Aubstadt meistern. Nach der 0:1-Niederlage in München vor zwei Wochen zeigte sich Würzburg gut rehabilitiert und fand beim 3:0 gegen Fürth II sofort wieder zurück in die Erfolgsspur. Der TSV Aubstadt blickt derweil auf durchwachsene Wochen zurück. Aus den letzten drei Partie holte die Kleinhenz-Elf je einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage.

Von der Tabellenspitze richtet sich der Blick am Samstag auch gen Tabellenkeller, wo mit dem FC Pipinsried, dem VfB Eichstätt und dem FC Heimstetten gleich drei absolute Kellerkinder im Einsatz sind. Letztere stehen sich sogar im direkten Duell gegenüber. Trotz des tabellarischen Notstandes erklomm bei beiden Teams zuletzt ein Licht am Ende des Tunnels. Heimstetten steht nach vier Punkten aus den letzten beiden Partien zwar nach wie vor auf dem letzten Tabellenplatz, konnte aber zumindest zum rettenden Ufer aufschließen. Ähnliches gilt für den VfB Eichstätt, der gar zwei Siege einfahren konnte und mit einem dritten Streich sogar die Abstiegsplätze verlassen könnte.

Düstere Wolken ziehen derweil über dem Gelände des FC Pipinsried auf. Seit nun schon acht Partien wartet der FCP auf einer Dreier und ist wieder im Abstiegskampf angekommen. Das ohnehin angeknackste Selbstbewusstsein wird nun einem weiteren Härtetest unterzogen. Denn mit Wacker Burghausen erwartet die Jelisic-Elf am Samstag alles andere als ein Aufbaugegner.

In den übrigen drei Partien bekommt es die SpVgg Greuther Fürth mit der SpVgg Hankofen-Hailing zu tun, Buchbach empfängt die DJK Vilzing und der 1. FC Schweinfurt möchte mit einem Dreier gegen die Viktoria Aschaffenburg endlich wieder ins obere Tabellendrittel vordringen.