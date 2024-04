"Bei vielen Vereinen begehrt": Dynamo holt Casar ablösefrei aus Halle

In welcher Liga Dynamo Dresden im nächsten Jahr spielen wird, steht noch in den Sternen. Die Kaderplanung aber nimmt immer konkretere Formen an: Mit Aljaz Casar wurde am Mittwoch ein ablösefreier Neuzugang präsentiert.

Dynamo Dresden steckt weiter mitten im Aufstiegskampf um einen Platz in der Zweitliga-Saison 2024/25, aktuell ist es lediglich ein Punkt Rückstand auf Münster und Relegationsrang drei - auf den Zweiten Ulm sind es bereits fünf Zähler. Und doch müssen die Verantwortlichen im Hintergrund an der Mannschaft der Zukunft basteln.

Wie die SGD am Mittwoch mitteilte, wechselt Mittelfeldspieler Aljaz Casar im kommenden Sommer ablösefrei vom Ligakonkurrenten Hallescher FC zu den Sachsen.

"Wir sind glücklich, dass wir mit Aljaz einen robusten, athletischen und technisch gut ausgebildeten Spieler für uns gewinnen konnten, der bei vielen Vereinen begehrt war", wird David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation in Dresden, zitiert: "Im Spiel mit Ball besticht er mit Übersicht und einem hohen Maß an Spielverständnis. Dank seiner Variabilität kann er unsere Mannschaft sowohl im Mittelfeld als auch in der Defensive weiter stärken und so seine Fähigkeiten ins Spiel bringen."

Nach seinen fußballerischen Anfängen bei NS Mura und weiteren Stationen in Slowenien kam Casar im Sommer 2019 nach Österreich, wo er insgesamt zwei Jahre für den SRC Altach kickte. Über die Zweitvertretung der TSG 1899 Hoffenheim zog es den defensiven Mittelfeldspieler im August 2022 zum HFC, wo er bislang 58-mal in der 3. Liga auflief und drei Tore erzielte.

Beim Dresden-Coup erst spät eingewechselt

In der laufenden Saison stehen für den Stammspieler Halles bis dato 28 Drittliga-Einsätze (zwei Tore, drei Assists, kicker-Notenschnitt 3,21) zu Buche. Beim 1:2 in Dresden Anfang Oktober stand er über die volle Distanz auf dem Platz (kicker-Note 3), beim überraschenden 1:0-Heimerfolg über Dynamo Anfang März wurde Casar in der 90. Minute eingewechselt.

Nun erwartet ihn in Dresden eine neue Herausforderung, allerdings hat er sich für den Saisonendspurt mit Halle noch einiges vorgenommen. "Ich möchte mich für die Zeit hier in Halle bei allen Beteiligten bedanken", wird Casar vom HFC zitiert: "Ich habe viel gelernt und bin dankbar für alle Erfahrungen, die ich sammeln durfte. Mein Ziel ist es nun, die letzten sechs Spiele in dieser Saison alles zu geben, um mich gebührend mit dem Klassenerhalt zu verabschieden."

Aktuell ist Halle mit 32 Punkten aus 32 Spielen auf Rang 17, dem ersten Abstiegsplatz. Auf das rettende Ufer sind es fünf Punkte.