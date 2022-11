Bei vermeintlich "letzter Chance": Hazard will es den Kritikern beweisen

Seit Jahren gilt die belgische Nationalmannschaft als Geheimfavorit bei großen Turnieren. Eden Hazard vermutet in Katar die letzte Möglichkeit auf einen WM-Titel für die "Goldene Generation".

2018 noch Dritter bei der Weltmeisterschaft in Russland - bei der vergangenen EM dann das Aus im Viertelfinale gegen Italien: Belgiens "Goldene Generation", bestehend aus Spielern wie Romelu Lukaku, Dries Mertens, Eden Hazard und vor allem Kevin De Bruyne, steht vermutlich vor der letzten Chance, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Das sieht auch Eden Hazard so, der deshalb die Bedeutung der bevorstehenden WM noch einmal hervorhebt: "Wir wollen so weit wie möglich kommen, es könnte unsere letzte Chance sein", so der 31-Jährige.

Es ist nicht leicht, die vielen Spiele noch wegzustecken. Eden Hazard

35 Jahre alt wäre Hazard also bei der Weltmeisterschaft 2026, welche in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen werden wird. Seine persönliche Zukunft in der Nationalelf sieht der Offensivmann, der vor drei Jahren für rund 120 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Real Madrid wechselte, deshalb als unsicher an: "Es ist nicht leicht, die vielen Spiele noch wegzustecken. Ich denke gerade nicht an die EM oder die Weltmeisterschaft in vier Jahren."

Enttäuschende Saison für Hazard bei Real Madrid

Während der ältere Bruder von Dortmunds Thorgan Hazard bei den Königlichen in der aktuellen Spielzeit lediglich auf wettbewerbsübergreifend auf sechs Einsätze kommt, vertraute Belgien-Coach Roberto Martinez bei den letzten Nations-League-Spielen auf die Qualitäten des Routiniers. Sowohl beim 2:1-Erfolg gegen Wales, als auch bei der 0:1-Niederlage gegen die Niederlande stand Hazard in der Startelf und führte das belgische Team sogar als Kapitän aufs Feld: "Die Situation bei Real Madrid ist komplex. Ich würde gerne mehr spielen", blickt Hazard auf die vergangenen Wochen und Monate in Spanien zurück. Dass sich die Belgier weiterhin auf einen ihrer wichtigsten Spieler verlassen könnten, will der 31-Jährige in Katar beweisen: "Ich kann noch viel beitragen. Ich bin nicht plötzlich ein schlechter Fußballer geworden. Es liegt an mir, die Skepsis zu widerlegen", zeigt sich der 122-fache Nationalspieler selbstbewusst.

Am Dienstag macht sich Belgiens Nationalmannschaft auf den Weg nach Katar, wo das Team von Roberto Martínez am Freitag das letzte Testspiel vor Turnierstart gegen Ägypten bestreiten wird. In der Gruppenphase treffen die Belgier am 1. Spieltag auf Kanada (23. November, 20 Uhr). Die beiden anderen Gruppengegner des Dauer-Geheimfavoriten der letzten Jahre sind Kroatien und Marokko.