Bei Uth ist Realismus gefragt

Nach einer intensiven ersten Phase der Saisonvorbereitung steht beim 1. FC Köln das nächste Testspiel gegen einen "nicht so schwachen Gegner" an. Ob Mark Uth dabei ebenfalls auf dem Platz steht, ist noch offen. Der 31-Jährige soll behutsam aufgebaut werden.

Wenn der 1. FC Köln am Freitag in Salzburg seinen Test gegen den spanischen Erstligisten RCD Mallorca absolviert hat, ist damit die erste Phase der Vorbereitung beendet. Der Rückkehr aus dem Trainingslager folgen zwei freie Tage, die Spieler werden die Pause gebrauchen können, es waren körperlich intensive Tage in Maria Alm. Steffen Baumgart und sein Team aus Assistenten und Belastungsspezialisten hatten einen Plan ausgearbeitet, nach der auf drei "sehr, sehr intensive Einheiten die nächste Einheit von der Belastung her heruntergefahren" wurde. Zum Beispiel, um vor den Testspielen nicht mit den ganz dicken Schenkeln aufzulaufen.

Dennoch: Eher gering sind die Erwartungen an das Testspiel gegen Mallorca, gegen "einen nicht so schwachen Gegner" will man die Abläufe besser hinkriegen als am vergangenen Sonntag beim 0:1 gegen Hannover 96, jeder soll 45 Minuten zum Einsatz kommen, man will "ein vernünftiges und gutes Spiel machen", an allererster Stelle steht jedoch dies: "Dass alle gesund bleiben."

Uth soll behutsam aufgebaut werden

Was Mark Uth - der verletzungsbedingt die gesamte vergangene Saison verpasste - betrifft, herrscht Einvernehmen darüber, dass der Offensiv-Allrounder ganz behutsam aufgebaut wird. Dazu gehören Pausen, dazu gehört auch eine gesunde Portion Realismus. Der Spieler selbst ließ bereits verlauten, dass nicht der Saisonstart das Ziel der Ziele bedeutet, sondern hundertprozentige Spielfitness. Baumgart dazu: "Wer die Idee hat, Mark werde am ersten Spieltag auf dem Platz stehen - das würde ich Stand jetzt verneinen. Er muss sich erst mal wieder an alles gewöhnen."

Zum Beispiel daran, dass die Anstrengungen - ob beim Laufen, Sprinten oder Schießen - die Muskulatur in nicht mehr gewohnter Weise beanspruchen und stressen. Ob Uth am Freitag mitmacht, wird kurzfristig entschieden: "Wir nehmen ihn immer wieder raus", erklärt Baumgart. Mit Athletik-Coach Leif Fracht wird nun besprochen, welche Belastung Sinn macht und welche man sich besser für später aufhebt. Dies ist beileibe weder eine böse Überraschung noch eine Hiobsbotschaft, sondern eher das, was man erwarten musste.