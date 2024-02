"Bei uns gut aufgehoben": Schwarz kam, traf und siegte

Dank eines Doppelpacks von Aaron Sky Schwarz befindet sich Austria Klagenfurt weiterhin auf bestem Weg in Richtung Meistergruppe.

In Klagenfurt nimmt die dritte Teilnahme am Meister-Play-off in Folge konkrete Formen an. Durch den 2:0-Sieg über Blau-Weiß, der übrigens erst der dritte Heimsieg in dieser Saison für die Austria war, sind die Kärntner Vierter und haben vier Zähler Vorsprung auf Rang sieben bzw. den WAC. Trainer Peter Pacult wollte aber nur von einem "kleinen Schritt" sprechen. Sein Torjäger Sinan Karweina verwies darauf, dass "wir noch zwei schwere Spiele vor der Brust haben". Zuerst wartet Salzburg, dann das Grunddurchgangsfinale gegen Rapid.

Karweina musste gegen die Linzer mit Oberschenkelproblemen ausgetauscht werden, der Deutsche sprach von einer Vorsichtsmaßnahme. "Ich habe gemerkt nach ein, zwei Sprints, dass es nicht funktioniert, so wie ich will. Da war es besser für mich rauszugehen. Sky ist reingekommen und macht einen Doppelpack. Kann man mal machen."

Schwarz bleibt bescheiden

Beim Angesprochenen handelt es sich um Aaron Sky Schwarz, 19-jährige Leihgabe von Rapid, der zum Matchwinner avancierte. "Es war natürlich ziemlich unerwartet mit dem Ausfall von Sinan, aber ich habe einfach versucht, das Beste daraus zu machen. Es hat dann gut geklappt", meinte der Stürmer im Sky-Interview bescheiden. "Der Sky ist bei uns gut aufgehoben, er macht einen guten Weg, und man kann ihm nur zu den zwei Toren gratulieren", erklärte Pacult.

Den Weg zum Sieg ebnete den Kärntnern ausgerechnet Julian Gölles, der der Pacult-Elf ein Geschenk in Form eines kapitalen Fehlpasses auf Schwarz bereitete - und das am 47. Geburtstag seines Trainers Gerald Scheiblehner. "Julian hat wohl gedacht, dass Peter Pacult Geburtstag hat und nicht ich", meinte der Jubilar danach. Scheiblehner wusste auch, warum es nichts Zählbares am Wörthersee zu holen gab. "Am Ende des Tages war es offensiv von uns zu wenig."

