"Bei Top-Vereinen im Notizbuch": 16-jähriger Chiarodia verlängert bei Werder

Die Liste an Interessenten scheint bei Fabio Chiarodia lang zu sein, doch der 16-Jährige konnte von Werder Bremen jetzt "langfristig" gebunden werden.

Juventus Turin, der FC Chelsea oder Bayer Leverkusen - sie alle sollen schon Interesse an einer Verpflichtung von Fabio Chiarodia gehabt haben. Doch vorerst konnte Werder Bremen die Großklubs abwehren und das hochgelobte 16-jährige Abwehrtalent vom Bleiben an der Weser überzeugen. Der Zweitligist teilte mit, dass Chiarodia "langfristig" verlängert habe.

"Fabio zählt zu den talentiertesten Spielern Europas in seinem Jahrgang und steht bei zahlreichen internationalen Top-Vereinen im Notizbuch. Daher freut es uns umso mehr, dass er seine sportliche Entwicklung bei uns fortsetzen möchte", zitiert der Verein Geschäftsführer Frank Baumann. "Für sein Alter ist er fußballerisch, körperlich und auch mental sehr weit. Wir trauen ihm trotz seines jungen Alters zu, dass er sehr schnell die Adaption in Richtung Profifußball meistern kann."

Chiarodia gehört ab sofort dem Profi-Kader an

Der italienische U-17-Nationalspieler ist bereits seit 2014 bei Werder. Spielpraxis soll der in Oldenburg geborene Jungprofi zwar weiterhin über die U 19 sammeln, allerdings gehört er ab sofort dem A-Kader an. "Werder ist für mich zu einer zweiten Heimat geworden. Ich habe mich hier von Beginn an wohl gefühlt und Bremen war immer mein erster Ansprechpartner, wenn es um meine Zukunft ging", wird Chiarodia zitiert. "Der Sprung in den Profi-Kader ist eine riesige Herausforderung für mich, vor der ich großen Respekt habe."

Bereits im Sommer hatte Trainer Markus Anfang auf den Youngster während eines Testspiels der Profis gesetzt und von ihm geschwärmt. Allerdings bremste er auch. "Fabio ist gerade einmal 16 Jahre jung. Da muss man aufpassen und vorsichtig mit umgehen. Aber er hat sehr viel Potenzial", so der Coach über den stattlichen Innenverteidiger (1,86 m).