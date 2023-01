Bei seiner Vorstellung in Saudi-Arabien: CR7 spricht von Südafrika

Bei seiner ersten Pressekonferenz nach seinem aufsehenerregenden Wechsel zu Al-Nasr ist Cristiano Ronaldo ein Versprecher unterlaufen. Als der 37-Jährige über seinen Wechsel redete, verortete der Portugiese seinen neuen Klub nicht in Saudi-Arabien, sondern in Südafrika.

Es war ein Augenblick, der für Irritationen sorgte - und ein Satz, bei dem man als Zuhörer für einen Moment stockte und sich selbst fragte: Hat er das gerade wirklich gesagt?

Die erste Pressekonferenz, die Cristiano Ronaldo als Spieler von Al-Nasr gab, war durchaus bizarr - und das hatte nicht nur mit all dem hochtrabenden Drumherum zu tun, das der Tabellenführer der Saudi Professional League am Dienstagabend auffuhr, um den fünfmaligen Weltfußballer auf seiner ersten Station außerhalb Europas in Empfang zu nehmen. Al-Nasr hatte nicht nur Cristiano Ronaldos Konterfei auf etliche Videowürfel in Riad projizieren lassen, sondern auch eine große Show in seinem Stadion organisiert, um den Europameister von 2016 in Saudi-Arabien einzuführen.

"Es ist nicht das Ende meiner Karriere"

CR7 selbst entfiel dann allerdings für einen Moment, wo er sich überhaupt befindet. Als der 37-Jährige über all den Spott und das Unverständnis der Öffentlichkeit sprach, weil er nun in Saudi-Arabien und eben nicht mehr bei einem Champions-League-Teilnehmer in Europa spielt, da sagte er: "Es ist nicht das Ende meiner Karriere, nach Südafrika zu gehen."

Eine gewisse Note hatte Cristiano Ronaldos Vorstellung nicht nur aufgrund dieses Versprechers und des immensen Brimboriums, den Al-Nasr veranstaltet hatte, sondern auch durch die letzten Sequenzen der Pressekonferenz. Diese endete mit einem lange anhaltenden Applaus und "Siuuuu"-Rufen der Journalisten sowie einer ganzen Reihe an Reportern, die beim CR7-Auszug aus dem Medienraum Selfies mit ihm machen wollten. Es waren Szenen, die an eine Fan-Schar erinnerten - und nicht an Journalisten, die eine kritische Distanz wahren.