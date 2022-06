Bei Schmids Abschied: THW Kiel sichert sich Ticket für die Champions League

Der deutsche Rekordmeister THW Kiel ist auch in der kommenden Saison in der lukrativen Champions League dabei. Dafür hat das Team mit einem Sieg am Mittwoch beim Abschied von Löwen-Legende Andy Schmid gesorgt. Dem war die deutliche Pleite übrigens völlig egal.

Ehre, wem Ehre gebührt: Löwen-Legende Andy Schmid verdrückt beim Abschied ein paar Tränen. IMAGO/foto2press