Bei Schalke muss Kramer nun überzeugen

Mit Frank Kramer hat Schalke einen Trainer vorgestellt, der in seiner bisherigen Laufbahn als Vereinscoach nur mit Abstrichen zu überzeugen wusste, in Gelsenkirchen nun aber auf Anhieb überzeugen muss. Ein Kommentar von kicker-Reporter Toni Lieto.

In den vergangenen zehn Jahren hat Frank Kramer, der den DFB-Fußballlehrer-Lehrgang 2012/13 als Jahrgangsbester abschloss, bereits einige unschöne Momente als Vereinstrainer erlebt. 2013 stieg er mit der SpVgg Greuther Fürth aus der Bundesliga ab (allerdings hatte er den Trainerposten beim Tabellenletzten auch erst neun Wochen zuvor übernommen, sein Vorgänger als Chefcoach war damals ein gewisser Mike Büskens), im Jahr darauf scheiterte Kramer mit Fürth in der Aufstiegsrelegation am HSV, neun Monate später wurde Kramer wegen sportlichen Misserfolgs von den Fürthern vor die Tür gesetzt, es übernahm wieder: Büskens.

Im Sommer 2015 heuerte Kramer bei Fortuna Düsseldorf an, die Erwartungen beim Klub aus der NRW-Landeshauptstadt waren groß: Der Neue sollte einen Neuaufbau einleiten. Die Ernüchterung folgte auf dem Fuße. Noch vor dem Wintereinbruch desselben Jahres wurde Kramer im November wegen Erfolglosigkeit gefeuert.

Die Jahre vergingen ohne weiteres Engagement auf Klubebene im Herrenbereich, ehe Kramer Arminia Bielefeld als Feuerwehrmann in der Saison 2020/21 noch zum Klassenerhalt in der Bundesliga führte, allerdings endete auch dieses Engagement vorzeitig: Am 20. April 2022 trennte sich die Arminia als Tabellenvorletzter von dem Memminger, keinen Monat später stieg sie ab.

Da stellt sich die Frage: Wieso glauben sie beim FC Schalke 04, dass Kramer nun genau der Richtige ist, um ihre Großmission Klassenerhalt zum Erfolg zu führen? Die Entscheidung, dem 50-Jährigen das Vertrauen auszusprechen (Zweijahresvertrag), hat bei vielen Menschen mit königsblauer Seele Skepsis hervorgerufen. Nachvollziehbar. Kramer selbst wählt dafür den besten Ansatz, indem er betont, dass ihn dies eher anspornt und er mögliche Vorbehalte als Herausforderung betrachtet.

Die Gründe, weshalb Schalkes Wahl auf Kramer fiel, sind vielschichtig. Klar ist: Kramer ist eine kostengünstige Lösung, eine Ablöse wurde nicht fällig. Klar ist: Das wirtschaftliche Risiko wäre im Falle einer vorzeitigen Trennung überschaubar.

Klar ist: Anders als einige andere Kandidaten hatte Kramer allenfalls äußerst geringe Ansprüche angemeldet, was einen von ihm selbst zusammengestellten Trainerstab angeht. Er akzeptiert die Gesamtkonstellation, wie sie sich aktuell darstellt.

Klar ist: Kramer hat keine Probleme mit dem langen Schatten von Büskens, seines Zeichens gefeierter S04-Aufstiegstrainer und für die nächsten Jahre - ob er will oder nicht - königsblauer Interimstrainer-Dauerkandidat. Ein Huub Stevens 2.0, wenn man so will.

Kramer kann das Team mitgestalten

Klar ist: Der FC Schalke 04 kann sich sein Personal - egal ob Trainer oder Spieler - nicht mehr so aussuchen wie noch vor wenigen Jahren. Der ehemalige Europapokal-Dauergast ist finanziell nach wie vor schwer angeschlagen, die sportliche Perspektive erscheint mit Blick auf die nächste Saison eher mau, die Mannschaft wird ihr Gesicht erneut deutlich verändern, was wiederum eine gewisse Eingewöhnungszeit inklusive programmierter Rückschläge zur Folge haben wird. Gut für Kramer: Er kann seine künftige Mannschaft in den nächsten Wochen maßgeblich mitgestalten, bereits im Verlauf dieser Woche sollen die ersten Zugänge unter dem neuen Coach vorgestellt werden.

Klar ist: In seiner bisherigen Laufbahn wusste Kramer als Trainer auf Vereinsebene nur mit Abstrichen zu überzeugen, in Gelsenkirchen muss er nun aber auf Anhieb überzeugen. Hat er damit zu große Schwierigkeiten, könnte ihm ein ähnliches Schicksal drohen wie einst bei Fortuna Düsseldorf: Blitz-Trennung, noch ehe der erste Schnee fällt. Schafft er es aber, den Spielern des FC Schalke im ersten Jahr nach dem Aufstieg auch mit Hilfe des eingespielten Trainer- und Funktionsteams Flügel zu verleihen, müssten sich all jene entschuldigen, die ihn in diesen Tagen vorverurteilen.

Haben die Schalke-Bosse wieder ein gutes Händchen?

Im Falle des Erfolgs dürfte sich die Klubführung für ihre Trainerwahl auf die Schultern klopfen. Jene Klubführung, die den Verein nach dem von ihren Vorgängern zu verantwortenden Abstiegsdesaster 2021 zurück in die 1. Liga gehievt hat. Auf dem Weg zur Zweitligameisterschaft trafen allen voran Sportvorstand Peter Knäbel, Sportdirektor Rouven Schröder und Finanzchefin Christina Rühl-Hamers etliche Entscheidungen, die zunächst arg mutig und riskant erschienen, sich letztlich aber in aller Regel als richtig erwiesen. Die Hoffnung ist, dass sich dies nun auch im Fall von Kramer fortsetzt.