Bei Rot-Weiß Oberhausen herrscht Krisenstimmung

Die Ergebnisflaute hält weiter an. Sportchef Patrick Bauder fordert Konzentration. Ist der Zug nach oben für Rot-Weiß Oberhausen schon abgefahren?

Spart nicht an Kritik an seiner Mannschaft: Mike Terranova, Trainer von Rot Weiß Oberhausen IMAGO/Rene Traut

Rot-Weiß Oberhausen kommt einfach nicht in Tritt: Das 2:2 in Kaan-Marienborn war zwar der erste Punkt in den vergangenen drei Ligaspielen, markierte aber nicht den erhofften Umschwung - und schon gar nicht nicht den dringend nötigen Ausweg aus der Krise. "Ja", hatte Trainer Mike Terranova (45) schon nach dem 1:3 gegen Schalke in der Vorwoche gestanden: "Wir stecken in einer Krise."

Wie begegnen Team und Trainer dieser unangenehmen Situation? "Es geht nur mit konzentrierter Arbeit", weiß Sportchef Patrick Bauder (32) ebenso wie Linksverteidiger Pierre Fassnacht (26), der im Siegerland schon erste Teilerfolge ausmachte: "Ich glaube, wir sind defensiv besser als zuletzt aufgetreten, haben ganz gute Arbeit gemacht." Das bestätigte Innenverteidiger Nico Klaß (25), der aber auch bemängelte: "Wir haben die Führung verloren, weil wir uns vor allem in der zweiten Halbzeit zu passiv verhalten haben."

Genau darum war der Trainer mit dem Punkt auch nicht zufrieden: "Wir verfolgen klare Prinzipien, die wir Tag für Tag im Training durchspielen. Wenn man sie befolgt, darf man hier eine Führung nicht mehr abgeben. Wir haben zu lange nicht gut genug gespielt."

Eine leicht gealterte A-Jugend

Nach Ausreden will Terranova nicht suchen, allerdings gibt es Fakten, die solche ermöglichten. Zum Beispiel fehlten die verletzten Jerome Propheter (32/Muskelabriss), Tanju Öztürk (33/Muskelfaserriss), Sebastian Mai (21/Adduktoren), Kelvin Lunga (28/Erkältung) und die für vier beziehungsweise zwei Spiele gesperrten Fabian Holthaus (27) und Anton Heinz (24). "Bis zum nächsten Sonntag bei Fortuna Köln", blickte Terranova düster nach vorn, "wird sich daran auch so gut wie nichts ändern." Was wiederum bedeutet, dass von der Bank eine leicht gealterte A-Jugend kommt, die sich an die Eigenarten des Männerfußballs erst noch gewöhnen muss, wie - aus RWO-Sicht schmerzhaft - in Kaan-Marienborn beim stark gestarteten Aufsteiger zu beobachten war.

Ist der Zug nach oben damit schon abgefahren? "Unsinn", winkt Bauder ab: "Das war der 8. Spieltag, der 8. von 34. Jede Mannschaft erwischt mal krisenhafte Phasen. Wir haben sie nun ziemlich früh, aber wir werden sie überwinden." Der 1. Platz ist indessen bereits acht Punkte entfernt. Münster läuft vorneweg und hat Rödinghausen und Kaan-Marienborn im Nacken. Als Jäger haben die Oberhausener zwar Erfahrungen gesammelt, aber schnell fehlt es an einem Pünktchen. Klar ist: Der Druck steigt.